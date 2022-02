Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό εμπόδισε τη διέλευση ρωσικού φορτηγού πλοίου που έπλεε στο κανάλι της Μάγχης και είχε προορισμό την Αγία Πετρούπολη.

Σύμφωνα με το BBC, Γάλλοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η πορεία του πλοίου ανεκόπη σύμφωνα με τις νέες κυρώσεις της ΕΕ, προσθέτοντας ότι ανακατευθύνθηκε προς το βόρειο λιμάνι της Boulogne-Sur-Mer.

According to reports, the Russian-flagged vehicle carrier Baltic Leader was seized at the port of Boulogne-sur-mer. Here’s the past track👇 pic.twitter.com/65KK1bYpIA