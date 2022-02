Μαρόκο: Συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης του αγοριού που έχει παγιδευτεί σε πηγάδι

Μαροκινοί διασώστες δίνουν σήμερα, Παρασκευή, για τέταρτη συναπτή ημέρα, μάχη με τον χρόνο για να σώσουν έναν πεντάχρονο, ο οποίος βρίσκεται παγιδευμένος σε ένα βαθύ πηγάδι, σε μια επιχείρηση η οποία έχει συγκινήσει τους πολίτες του βασιλείου, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να είναι καθηλωμένοι μπροστά στις οθόνες τους και να παρακολουθούν τις ζωντανές τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης για την ανάσυρση του Ραγιάν -ο οποίος την Τρίτη έπεσε στο πηγάδι αυτό βάθους 32 μέτρων- εντατικοποιήθηκαν την Πέμπτη όταν έπεσε το σκοτάδι με τους διασώστες να σκάβουν υπό το φως προβολέων το έδαφος που βρίσκεται γύρω από αυτό για να δημιουργήσουν μια τρύπα.

«Η διάσωση του παιδιού πλησιάζει», δήλωσε την Πέμπτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Μούσταφα Μπαϊτάς.

«Συμπάσχουμε με την οικογένεια και προσευχόμαστε (ο Ραγιάν) να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν σε αυτήν».

Η περιπέτεια του μικρού έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης στο διαδίκτυο με το hashtag #SaveRayan (Σώστε τον Ράιαν) στα αραβικά να έχει γίνει viral σε όλη τη Βόρεια Αφρική, περιλαμβανομένης της γειτονικής Αλγερίας.

Οι εργασίες εκσκαφής στο χωριό, κοντά στην περιοχή Μπαμπ Μπερέντ της επαρχίας Σεφσαουέν στο βόρειο Μαρόκο, έχουν φτάσει σε βάθος 27 μέτρων και όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων του Μαρόκου MAP, «η ελπίδα είναι να φτάσουν στα 32 μέτρα μέσα στις επόμενες λίγες ώρες».

Οι διασώστες στη συνέχεια θα σκάψουν τρία μέτρα οριζοντίως «ανάμεσα στην τρύπα και στο πηγάδι για να ανασύρουν το παιδί», μετέδωσε το πρακτορείο.

Στον τόπο της επιχείρησης έχει μεταβεί μια ομάδα ιατρών για να εξετάσει το παιδί και πιθανόν να πραγματοποιήσει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση όταν ανασυρθεί ο μικρός.

Οι διασώστες κατάφεραν να εφοδιάσουν τον 5χρονο με νερό και οξυγόνο μέσω σωλήνων και ένα ελικόπτερο της αστυνομίας βρίσκεται σε επιφυλακή για να τον μεταφέρει σε γειτονικό νοσοκομείο.

Δύσκολες συνθήκες

Ο επικεφαλής των σωστικών συνεργείων, Αμπντελχαμπί Τεμράνι, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Oula ότι η διάμετρος του πηγαδιού είναι μικρότερη από 45 εκατοστά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η φύση του εδάφους καθιστά πολύ επικίνδυνη την απόπειρα διεύρυνσης της τρύπας, γεγονός που σημαίνει ότι η μοναδική λύση είναι να πραγματοποιηθούν μεγάλης έκτασης εκσκαφές γύρω από το πηγάδι.

Η μετάδοση της επιχείρησης διάσωσης από πολλά μέσα ενημέρωσης της χώρας έχει προσελκύσει εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες του ίντερνετ που παρακολουθούν εναγωνίως την τύχη του παιδιού.

Ο μαροκινός ποδοσφαιριστής και αστέρι της «Παρί Σεν Ζερμέν», ο Ασράφ Χακίμι, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επιχείρηση συνοδεύοντας το κείμενο με emojis με μια ραγισμένη καρδιά και με χέρια σε στάση προσευχής.

Στο κύμα αλληλεγγύης συμμετέχει και ο Αλγερινός άσσος της «Μάντσεστερ Σίτι», ο Ριγιάντ Μαχρέζ, ο οποίος ανέβασε στο Facebook μια φωτογραφία του Ραγιάν συνοδευόμενη από το hashtag «Μείνε Δυνατός».

I think everyone of us, every Moroccan around the globe is awake, watching and praying for 5-year-old #Rayan to be rescued and reunited with his parents. It’s midnight in #Morocco now and they’re still digging to be able to reach Rayan. pic.twitter.com/IxbPNDm0PV