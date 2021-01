Mε Gaga και Lopez η ορκωμοσία Μπάιντεν-Χάρις- Ειδική εκπομπή με τον Τομ Χάνκς

Τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ τραγούδησε η Lady Gaga ανοίγοντας την τελετή για την ορκωμοσία του νέου προέδρου Τζο Μπάιντεν και της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις.

Στη σκηνή, την Lady Gaga διαδέχθηκε η Jennifer Lopez για να τραγουδήσει το "This Land is Your Land" και το "America the Beautiful".

Στη συνέχεια, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, ο Τομ Χανκς θα παρουσιάσει μια ειδική εκπομπή, που θα προβληθεί ταυτόχρονα σε όλα τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, με καλεσμένους από τον χώρο της μουσικής, όπως τον Τζον Μπον Τζόβι και τον Τζάστιν Τιμπερλέικ.

Ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο, η ομάδα του Τζο Μπάιντεν δεν έδωσε συνέχεια, ωστόσο ο Τζάστιν Τιμπερλέικ και η τραγουδίστρια Ντέμι Λοβάτο επιβεβαίωσαν από την πλευρά τους τη διεξαγωγή της εν λόγω εκδήλωσης και την παρουσία τους.

Lady Gaga arrives to sing the National Anthem at Joe Biden's inauguration. https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/S9AwxiGzwr — ABC News (@ABC) January 20, 2021

Η Lady Gaga ανέβηκε στη σκηνή στις 18:37 ώρα Ελλάδας, για να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο της χώρας, με ένα χρυσό μικρόφωνο.

Λίγο αργότερα, στις 18:44 ανέβηκε στη σκηνή η Jennifer Lopez για να τραγουδήσει το "This Land is Your Land":