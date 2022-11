Μεσανατολικό: Εκρήξεις βομβών σε στάσεις λεωφορείων στην Ιερουσαλήμ, πολλοί τραυματίες

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας έκρηξης σε μικρή απόσταση από στάση λεωφορείου σε είσοδο της Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσε υπηρεσία άμεσης βοήθειας του Ισραήλ. Οι δύο εξ αυτών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ραδιοφωνία του ισραηλινού στρατού, η έκρηξη οφειλόταν σε βόμβα τοποθετημένη στο σημείο.

WATCH: #BNNIsrael Reports.



At least seven people were injured in an explosion near a bus stop at the entrance to Jerusalem, according to Israel's ambulance service. #Israel #Accident pic.twitter.com/wSjGtXJ6tm