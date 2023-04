Μιανμάρ: Τουλάχιστον 170 νεκροί από την αεροπορική επιδρομή της χούντας εναντίον χωριού

Τα αεροπορικά πλήγματα τα οποία εξαπολύθηκαν την Τρίτη από τις δυνάμεις της στρατιωτικής χούντας στη Μιανμάρ εναντίον χωριού στην περιοχή Σαγκάιγκ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας της Ασίας, είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 170 άνθρωποι, κατά νεότερες εκτιμήσεις που μεταδόθηκαν χθες Παρασκευή από ΜΜΕ και σύμφωνα με χωρικό που συμμετείχε στην αποτέφρωση των πτωμάτων.

Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως κανένας απολογισμός θυμάτων της επιδρομής στο χωριό Παζί Γκι μέχρι τώρα, μολονότι η χούντα επιβεβαίωσε πως διεξήγαγε επιχείρηση στην περιοχή.

Burmese military kills more than 50 civilians in horror air strike #conflict #news #kanbalu #myanmar #military #airstrike #KameraOne pic.twitter.com/tgrjacK9z4