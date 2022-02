Μόσχα: «Μπορούν να φύγουν οι άμαχοι από το Κίεβο»

Βρισκόμαστε ήδη στην Πέμπτη ημέρα πολέμου στην καρδιά της Ανατολικής Ευρώπης και οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται πως έχουν «σκαλώσει» όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα το οποίο θεωρητικά είχε στο μυαλό της η Μόσχα. Ενώ προετοιμάζεται μια συνάντηση Ρώσων και Ουκρανών διπλωματών στη συνοριακή πόλη της Λευκορωσίας Γκόμελ και οι δύο πλευρές αφήνουν να εννοηθεί πως έχουν τοποθετήσει πολύ χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών.

