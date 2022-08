Μπορέλ: Η Σερβία και το Κόσοβο διευθέτησαν τη διαμάχη τους σχετικά με τις μετακινήσεις των πολιτών τους

Η Σερβία και το Κόσοβο διευθέτησαν τη διαμάχη τους σχετικά με τις μετακινήσεις των πολιτών τους στα σύνορά τους, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

«Έχουμε συμφωνία» έγραψε ο Μπορέλ σε ανάρτησή του στο Twitter. «Στο πλαίσιο του διαλόγου που διευκόλυνε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Σερβία συμφώνησε να καταργήσει τα έγγραφα εισόδου/εξόδου για τους κατόχους ταυτοτήτων του Κοσόβου και το Κόσοβο συμφώνησε να μην εισάγει (τέτοια έγγραφα) για τους κατόχους σερβικών ταυτοτήτων», εξήγησε.

