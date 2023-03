Νέα επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας στη Γεωργία

Η γεωργιανή αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων το βράδυ της Τετάρτης σε μια απόπειρα να διαλύσει διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτήριο του κοινοβουλίου στο κέντρο της πρωτεύουσας Τμπιλίσι, για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στον νόμο περί "ξένων πρακτόρων", σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Λίγο νωρίτερα, η αστυνομία χρησιμοποίησε αντλίες νερού κατά των διαδηλωτών, ορισμένοι από τους οποίους προσπάθησαν να εισβάλουν στο κτήριο της Βουλής.

This is going to be iconic. #Tbilisi #Georgia pic.twitter.com/6zv7Md5mE2