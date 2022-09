Νίγηρας: Εκατοντάδες διαδηλωτές εναντίον της στρατιωτικής παρουσίας της Γαλλίας

Αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ειρηνικά χθες Κυριακή στους δρόμους της πρωτεύουσας του Νίγηρα, της Νιαμέ, εναντίον κυρίως της παρουσίας της γαλλικής αντιτζιχαντιστικής δύναμης Μπαρχάν και υπέρ της Ρωσίας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Φωνάζοντας συνθήματα όπως «έξω η Μπαρχάν», «κάτω η Γαλλία», «ζήτω ο Πούτιν και η Ρωσία», διαδηλωτές έκαναν πορεία σε δρόμους της πρωτεύουσας και κατόπιν έλαβαν μέρος σε συγκέντρωση μπροστά στο κτίριο του κοινοβουλίου.

Ορισμένοι από τους διαδηλωτές ανέμιζαν σημαίες της Ρωσίας και κράταγαν πλακάτ με συνθήματα εχθρικά προς τη Γαλλία και την Μπαρχάν.

A popular demonstration demanding the departure of French forces from Niger Hundreds of Nigerians went out on Sunday morning, September 18, in a popular demonstration against the French military presence across the country. #niger #frenchtroops #franceout #blacksunity pic.twitter.com/YqKNx0H949