Νίκη του Ερντογάν με μικρή διαφορά

Με την ενσωμάτωση να έχει φτάσει στο 98%, λίγο μετά τις 20:00 ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε την πρώτη του ομιλία μετά τη -σίγουρη πια- νίκη του στις εκλογές. Έχοντας εξασφαλίσει άλλη μια πενταετία ως πρόεδρος της χώρας (πρόκειται για την τρίτη του θητεία κατά σειρά), ο 69χρονος ηγέτης απευθύνθηκε προς τον τουρκικό λαό.

«Απευθύνομαι σε αυτούς που ρωτούν και σε αυτούς που δεν ρωτούν. Εμείς είμαστε πρώτοι και σας αγαπάμε. Εμείς αγαπάμε πολύ την Κωνσταντινούπολη. Είμαστε ερωτευμένοι με την Κωνσταντινούπολη. Από εδώ ξεκινήσαμε και εδώ συνεχίζουμε τις νίκες.

Σας χαιρετώ όλους και θέλω να ξέρετε ότι στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, με την επιλογή του λαού, έχουμε σημειώσει μια νίκη και ανάμεσα στις δύο θρησκευτικές γιορτές έχουμε και μία τρίτη γιορτή, την εκλογική νίκη για την οποία ευχαριστώ όλους τους πολίτες», ανέφερε αρχικά ο Ερντογάν, ενώ το πλήθος φώναζε «ένας είναι ο Θεός», δηλαδή το σύνθημα με το οποίο καλούν τους πιστούς στο τζαμί.

«Θέλω να συγχαρώ όλη την ομάδα που στήριξε την εκλογική διαδικασία. Θέλω να συγχαρώ τις γυναίκες και τους νέους. Επίσης όλα τα αδέρφια μας τα οποία πολέμησαν με όλη τους την ψυχή για το κόμμα και να ευχαριστήσω όλους του πολίτες που έσπευσαν να ψηφίσουν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας».

«Τα πέντε χρόνια που έχουμε μπροστά μας με βρίσκουν ξανά υπεύθυνο για τη χώρα. Αυτό αποφάσισε ο λαός και εγώ θα είμαι υπεύθυνος. Ευχαριστώ τον λαό που με επέλεξε», σημείωσε εμφανώς συγκινημένος ο πρόεδρος της Τουρκίας.

«Εύχομαι στον Θεό να είμαστε άξιοι της εμπιστοσύνης που μας δείξατε. Τι σας είχα πει; Ότι θα είμαστε μαζί όχι μέχρι σήμερα αλλά μέχρι τον θάνατο. Σας είπα ότι δεν τελειώνει εδώ αυτή η ιστορία. Αυτοί που μας υπηρετούν δεν πρόκειται να ηττηθούν και εμείς είμαστε ταγμένοι για την Τουρκία», σημείωσε με το πλήθος να φωνάζει «bye, bye, Κεμάλ», αναφερόμενο στον πολιτικό αντίπαλο του Ερντογάν.

«Όπως το σίδερο γίνεται ατσάλι, έτσι και εσείς με την ακλόνητη πίστη και τη βούλησή σας μετατρέψατε αυτή την εκλογική διαδικασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», ανέφερε και προσχώρησε σε έναν μικρό απολογισμό κάνοντας νέα επίθεση στον Κιλιτσντάρογλου. «Έχουμε την αποδοχή όλων των πολιτών της Τουρκίας. Είχαμε προβλέψει ότι θα κερδίσουμε με τρόπο τέτοιο που κανείς δεν θα έχανε στη χώρα. Η Τουρκία είναι αυτή που κερδίζει με αυτό το αποτέλεσμα. Η Τουρκία είναι που θα αναπτυχθεί. Εμείς δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ από τις διάφορες απειλές. Ανοίξαμε τις πόρτες σε όλους και μοιραστήκαμε τις αγωνίες τους», πρόσθεσε.

«Εμείς γράφουμε Ιστορία και η Τουρκία βγήκε κερδισμένη», υπογράμμισε.

Με αυτή του νίκη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξασφάλισε πως θα παραμείνει πρόεδρος της Τουρκίας για συνολικά 20 χρόνια. Πρόκειται για ένα πολιτικό φαινόμενο, δεδομένου πως πριν ανέλθει στα ανώτατα πολιτικά αξιώματα, ο Ερντογάν είχε ήδη εκλεγεί δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και είχε ήδη φυλακιστεί από το Κεμαλικό καθεστώς. Με λίγα λόγια, πρωτοστατεί πολιτικά στη χώρα του εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια.

Η διαφαινόμενη αποτυχία της αντιπολίτευσης είναι προφανές πως θα οδηγήσει στην πλήρη αποσύνθεση του μετώπου που οικοδομήθηκε συγκυριακά και μόνο για αυτές τις προεδρικές εκλογές, χωρίς να υπάρχει προγραμματική, πολιτική, ιδεολογική ταύτιση ή έστω, συνεννόηση μεταξύ των συνιστωσών αυτής της Συμμαχίας. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να αναζητηθούν διάδοχα σχήματα στην αντιπολίτευση, προκειμένου να συγκροτηθούν πολιτικές δομές που θα αντιμετωπίσουν το καθεστώς που έχει εγκαθιδρύσει ο Ταγίπ Ερντογάν και το κόμμα του.

🇹🇷 Erdogan's supporters began to gather at the party headquarters

In Istanbul, people gather at the headquarters of the Justice and Development Party, led by Turkish President Tayyip Erdogan. pic.twitter.com/6qnMgLcXSR