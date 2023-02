Νότια Αφρική: Είκοσι νεκροί σε σύγκρουση ανάμεσα σε λεωφορείο και θωρακισμένο όχημα

Είκοσι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίσθηκαν στη Νότια Αφρική από τη σύγκρουση ενός λεωφορείου και ενός θωρακισμένου οχήματος χρηματαποστολής, ανακοίνωσε την Τρίτη η διεύθυνση Μεταφορών της επαρχίας του Λιμπόπο (βόρεια Νότια Αφρική).

«Είκοσι άνθρωποι έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους σε δυστύχημα όταν ένα όχημα χρηματαποστολής έχασε τον έλεγχο και συγκρούσθηκε μετωπικά με ένα λεωφορείο που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση», διευκρίνισε η διεύθυνση Μεταφορών σε ανακοίνωσή της. Το δυστύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα γύρω στις 17:00 (ώρα Ελλάδας).

Details are still sketchy following the collision between a bus and a cash-in-transit van on the N1 highway in Louis Trichardt, Limpopo.



Some 20 people were killed in the horror crash while 68 others were injured.



Police are investigating the cause of the crash.