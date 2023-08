Νότια Κορέα: Τουλάχιστον ένας νεκρός από την επίθεση με μαχαίρι κοντά στη Σεούλ

Τουλάχιστον ένας από τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν από μια επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Σεονγκνάμ, κοντά στη Σεούλ, πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, υπέκυψε στα τραύματά του, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Newsis.

Knife & car ramming rampage leaves 1 dead and 13 hurt as attacker with 2ft blade goes on stabbing spree in South Korea