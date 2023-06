Ο αρχιπράκτορας του Ερντογάν αφεντικό στο Υπουργείο Εξωτερικών

Τη σύνθεση της νέας κυβέρνησής του ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βάζοντας δύο νέα πρόσωπα στα δύο κρίσιμα για την Ελλάδα υπουργεία, Εξωτερικών και Αμυνας και αφήνοντας εκτός υπουργικού συμβουλίου τον Τσαβούσογλου και τον Ακάρ.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανέλαβε ο Χακάν Φιντάν ενώ το υπουργείο Άμυνας ανέλαβε ο μέχρι σήμερα Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Ο Χακάν Φιντάν ήταν επικεφαλής της Τουρκικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από τις 25 Μαΐου 2010 έως τις 7 Φεβρουαρίου 2015, όταν παραιτήθηκε από τη θέση του για να θέσει υποψηφιότητα ως μέλος του κοινοβουλίου, με στόχο να εκπροσωπήσει το κόμμα του Ερντογάν. Ωστόσο, στις 9 Μαρτίου 2015, ακριβώς 30 ημέρες αργότερα, απέσυρε την υποψηφιότητά του. Διορίστηκε πίσω στη θέση του μέσα σε λίγες ώρες, στην οποία παρέμεινε μέχρι και σήμερα, που ορίστηκε νέος υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Φιντάν έχει θητεύσει σε δύο εξειδικευμένους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης (UNIDO).

Ο Χακάν Φιντάν γεννήθηκε το 1968 στην Άγκυρα της Τουρκίας.

Απέκτησε πτυχίο στη διαχείριση και στις πολιτικές επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Maryland Global Campus. Στη συνέχεια, πήρε το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο Bilkent. Εργάστηκε ως υπαξιωματικός στον τουρκικό στρατό από το 1986 έως το 2001.

Είναι από τους πιο έμπιστους ανθρώπους του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έχει διαχειριστεί πολύ επικίνδυνες αποστολές, ιδιαίτερα στις χώρες της Μέσης Ανατολής, της βόρειας Αφρικής και του Καυκάσου. Είναι επίσης ο άνθρωπος που το 2011 συναντήθηκε κρυφά με στελέχη του PKK για ειρηνευτικές συνομιλίες, γεγονός που όταν διέρρευσε στον Τύπο έφερε σε πολύ δύσκολη θέση τον Ερντογάν και άλλαξε άρδην την πολιτική του στο Κουρδικό.

Οι σχέσεις με τη Δύση

Η τοποθέτηση του Χακάν Φιντάν, του πρώην διοικητή της ΜΙΤ, στο υπουργείο Εξωτερικών, ενός προσώπου πιο «σκληρού» από τον Ιμπραχίμ Καλίν, ο οποίος προαλειφόταν για την ίδια θέση, δείχνει ότι ο Ερντογάν ήθελε να τοποθετήσει σε αυτό το κρίσιμο υπουργείο ένα πρόσωπο με μεγάλη εμπειρία σε... δύσκολες και επικίνδυνες αποστολές.

Όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια του OPEN, Μαρία Ζαχαράκη, ο Χακάν Φιντάν θα κληθεί να λύσει μία σειρά από γόρδιους δεσμούς στη διεθνή σκηνή με πρώτον τις τουρκο-αμερικανικές σχέσεις.

To διπλό ταμπλό, στο οποίο αρέσκεται να παίζει ο Τούρκος πρόεδρος εδώ και μία 20ετία έχουν κάνει τις εξωτερικές σχέσεις να μοιάζουν με ναρκοπέδιο εξαιτίας των πολυδιάστατων και των όχι by the book πρωτοβουλιών του τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, απέκτησε τεράστια εμπειρία στην εκμετάλλευση των αντιθέσεων μεταξύ Δύσης και Ρωσίας και άνοιξε περιθώρια ελιγμών.

Κι αυτή η εξίσωση μπορεί να μην αλλάξει τη νέα περίοδο. «Ποτέ δεν θα κάνει πίσω από τη ρητορική του φίλου-εχθρού», τονίζει εύστοχα ο Τούρκος ακαδημαϊκός, Αλί Μπαϊράμογλου.

Η τοποθέτηση του Χακάν Φιντάν στο υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος είναι μία πολύ οξυδερκής φυσιογνωμία, ένα κράμα στρατιωτικού, διπλωμάτη, ακαδημαϊκού και εξαιρετικού γνώστη καταστάσεων όλα αυτά τα χρόνια στη ΜΙΤ, δείχνει τι είδους πολιτική θα ασκήσει ο Ερντογάν το επόμενο διάστημα.

Σχέσεις με Ελλάδα

Τα χρόνια προβλήματα στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο μπορεί να τελούν υπό ένα μορατόριουμ τώρα αλλά δεν παγώνουν. Μετά τον καταστροφικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, ο Τούρκος πρόεδρος είναι αξιοσημείωτα λιγότερο συγκρουσιακός στο εξωτερικό, με το πιο απτό παράδειγμα για τους αναλυτές να είναι η απόψυξη της έντασης με την Ελλάδα. Εκτιμάται ευρέως ότι θα υπάρξει κάποια αυτοσυγκράτηση μετά τις εκλογές, αλλά κι αυτή θα έχει τα όριά της, λαμβάνοντας υπόψη τον αψύ χαρακτήρα του Τούρκου προέδρου.

Ο Χακάν Φιντάν δεν έχει στο «βιογραφικό» του ενασχόληση με τις ελληνο-τουρκικές σχέσεις σε επίπεδο διπλωματικό, παρά μόνο σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών και ανάληψης επιχειρησιακής, διαβαθμισμένης δράσης για την «αθόρυβη επιστροφή» στην Τουρκία των 8 Τούρκων στρατιωτικών που διέφυγαν στην Ελλάδα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, όπως έγινε και σε άλλες χώρες.

Ποιος είναι ο νέος υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ

Ο νέος υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ γεννήθηκε στο Αρνταχάν της ανατολικής Τουρκίας το 1954.

Αποφοίτησε από τη Σχολή Πολέμου το 1974, τη Σχολή Διαβιβάσεων το 1975, την Ακαδημία Πολέμου του Στρατού το 1986 και την Ακαδημία Εθνικής Άμυνας το 1988.

Υπηρέτησε ως επιτελικός αξιωματικός σε πληθώρα μονάδων των τουρκικών Χερσαίων Δυνάμεων και σε υπηρεσίες του ΝΑΤΟ. Υπηρέτησε ως υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου μεταξύ 2013 και 2016. Στη διάρκεια της απόπειρας του πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου του 2016 κρατήθηκε όμηρος από τους πραξικοπηματίες στρατιωτικούς. Στη συνέχεια ανέλαβε τη Διοίκηση της Χωροφυλακής μεταξύ 2016 και 2017.

Εκτός από το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, η θητεία του σημαδεύτηκε από δύο ακόμη γεγονότα: α) Ο βομβαρδισμός και η δολοφονία από τουρκικά μαχητικά 34 πολιτών στο Ουλούντερε της νοτιοανατολικής Τουρκίας, στα σύνορα με το Ιράκ, το 2011, όταν ο αντιστράτηγος τότε Γιασάρ Γκιουλέρ ήταν επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών του Γενικού Επειτελείου και β) η διαρροή στο Διαδίκτυο το 2014 της συνομιλίας που είχε με τον τότε υπουργό Εξωτερικών, Αχμέτ Νταβούτογλου, τον υφυπουργό Φεριντούν Σινιρλίογλου και τον αρχηγό της ΜΙΤ, Χακάν Φιντάν, σε σχέση με την εμπλοκή της Τουρκίας στον πόλεμο της Συρίας.

Ο στρατηγός Γιασάρ Γκιουλέρ διορίστηκε αρχηγός των Χερσαίων Δυνάμεων με απόφαση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου το 2017 και από το 2018 είναι αρχηγός του τουρκικού Γενικού Επιτελείου.

Ολόκληρο το υπουργικό συμβούλιο

Αντιπρόεδρος: Τζεβντέντ Γιλμάζ

Υπουργός Δικαιοσύνης: Γιλμάζ Τουντς

Υπουργός Οικογένειας και Κοινωνικών Υπηρεσιών: Μαχινούρ Οζντεμίρ Γκιοκτάς

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: Βεντάτ Ισικάν

Υπουργός Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής: Μεχμέτ Οζασεκί

Υπουργός Εξωτερικών: Χακάν Φιντάν

Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων: Αλπαρλσάν Μπαϊρακτάρ

Υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού: Οσμάν Ασκίν Μπακ

Υπουργός Οικονομικών: Μεχμέτ Σιμσέκ

Υπουργός Εσωτερικών: Αλί Γερλίκαγιά

Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού: Μεχμέτ Νουρί Ερσόι

Υπουργός Εθνικής Παιδείας: Γιουσούφ Τεκίν

Υπουργός Εθνικής Άμυνας: Γιασάρ Γκιουλέρ

Υπουργός Υγείας: Φαχρετίν Κοτζά

Υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας: Μεχμέτ Φατίχ Κατζίρ

Υπουργός Γεωργίας και Δασών: Ιμπραχίμ Γιουμακλί

Υπουργός Εμπορίου: Ομέρ Μπολάτ

Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών: Αμπνουλκαντίρ Ουράλογλου

