ΟΗΕ: Προετοιμάζει απομάκρυνση εγκλωβισμένων από τη Μαριούπολη

Προετοιμασία για την απομάκρυνση των εγκλωβισμένων ανθρώπων από τη Μαριούπολη, γίνεται από τον ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη συντονίστρια του ΟΗΕ στην Ουκρανία, η ίδια αναχωρεί την Πέμπτη για το νότιο τμήμα της χώρας προκειμένου να προετοιμάσει μια προσπάθεια απομάκρυνσης όσων παραμένουν στην πόλη, που ελέγχεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Πηγαίνω στη Ζαπορίζια για να προετοιμάσω, ευελπιστώ, την απομάκρυνση από τη Μαριούπολη», ένα στρατηγικό λιμάνι που βομβαρδίστηκε και πολιορκήθηκε από τους Ρώσους στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανέφερε η Οσνάτ Λουμπράνι στο Twitter.

The SG @antonioguterres has arrived in Ukraine to meet President Zelensky. At his request, I am going to Zaporizhzhia to prepare for hopeful evacuation from Mariupol.

The UN is fully mobilized to help save Ukrainian lives and to assist those in need. pic.twitter.com/vPZ1yYKxwi