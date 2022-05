Ξεκίνησε ο βομβαρδισμός του Azovstal - H Mόσχα κατηγορεί τους Ουκρανούς στρατιώτες ότι παραβίασαν την εκεχειρία

Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν τον βομβαρδισμό της χαλυβουργίας Αζοφστάλ στην Μαριούπολη επειδή ουκρανοί στρατιώτες χρησιμοποίησαν την εκεχειρία που κηρύχθηκε εκεί για να μετακινηθούν σε καλύτερες θέσεις, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Κηρύχθηκε εκεχειρία, άμαχοι έπρεπε να απομακρυνθούν από το έδαφος της Αζοφστάλ. Ουκρανοί στρατιωτικοί και του (τάγματος) Αζόφ, που βρίσκονται στο εργοστάσιο, το εκμεταλλεύτηκαν. Βγήκαν από τα υπόγεια, πήραν θέσεις βολής στο έδαφος και στα κτίρια του εργοστασίου» προσθέτει το υπουργείο Άμυνας στην ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το RIA.

«Τώρα μονάδες του ρωσικού στρατού και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και την αεροπορία, αρχίζουν να καταστρέφουν αυτές τις θέσεις βολής» καταλήγει το ρωσικό υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Στις εγκαταστάσεις χαλυβουργίας Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, στη Νότια Ουκρανία, βρίσκονται περισσότεροι από 200 άμαχοι μαζί με τους στρατιωτικούς, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Βαντίμ Μποϊτσένκο.

The #Ukrainian military and more than 200 civilians remain at the "#Azovstal" plant in #Mariupol. pic.twitter.com/0UWvXBjJrH