Ουκρανία: Ο Ζελένσκι συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας και Άμυνας μετά την έκρηξη στο φράγμα Νόβα Καχόβκα

Η καταστροφή από τη Ρωσία του φράγματος της Νόβα Καχόβκα στη νότια Ουκρανία συνιστά μια «οικοκτονία», όμως ουκρανοί και περιφερειακοι αξιωματούχοι εργάζονται για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής προεδρικής διοίκησης, ενώ ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συγκαλεί κατεπειγόντως σήμερα το ουκρανικό Συμβούλιο Ασφαλείας.

Undermining the Kakhovskaya HPP with rockets may have negative consequences for the ZNPP.



As a result of the detonation, the water level in the Kakhov reservoir is rapidly decreasing, which is an additional threat to the temporarily occupied Zaporizhzhya NPP./1 pic.twitter.com/7ba0Igv1WX