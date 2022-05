Πεκίνο - Σαγκάη: Χαμηλό ιικό φορτίο SARS-CoV-2 τις τελευταίες μέρες - Παρότρυνση για εργασία από το σπίτι

Οι αρχές του Πεκίνου συνιστούν την εργασία από το σπίτι για την πλειονότητα των 22 εκατομμυρίων κατοίκων του, ώστε να ανακόψουν την επίμονη επιδημία COVID-19, ενώ η Σαγκάη αύξησε τα τεστ και τους περιορισμούς της, για να διατηρήσει την κατάσταση «μηδενικού ιικού φορτίου Covid» που κατάφερε μετά από δύο μήνες καραντίνας .

Τη Δευτέρα, η κινεζική πρωτεύουσα ανέφερε, ότι εντοπίστηκαν 99 νέα περιστατικά, από 61 την προηγούμενη ημέρα, ένας από τους μεγαλύτερους ημερήσιους απολογισμούς μέχρι στιγμής του μήνα κατά τη διάρκεια της επιδημίας, που βλέπει συνεχώς δεκάδες νέες μολύνσεις καθημερινά.

Στη Σαγκάη αναφέρθηκαν λιγότερα από 600 καθημερινά περιστατικά μέχρι και τις 22 Μαΐου, όπως συνέβη και στη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους της περασμένης εβδομάδας.

Οι αναλυτές της Gavekal Dragonomics υπολόγισαν την περασμένη εβδομάδα, ότι λιγότερο από το 5% των κινεζικών πόλεων ανέφεραν περιστατικά. Παρόλα αυτά, η επαγρύπνηση και η ανησυχία παραμένει έντονη στη Σαγκάη και την πρωτεύουσα.

Αν και δεν υπήρξαν νέες ανακοινώσεις για κλειστές περιοχές στο Πεκίνο, πέντε από τις 16 συνοικίες της πόλης συμβούλεψαν τους κατοίκους να εργάζονται από το σπίτι και να αποφεύγουν τις συγκεντρώσεις. Όσοι πρέπει να πάνε στη δουλειά τους θα πρέπει να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα με μια εξέταση PCR, που γίνεται εντός 48 ωρών και δεν πρέπει να αποκλίνουν από τη μετακίνηση από το σπίτι στη δουλειά.

«Η πρόληψη και ο έλεγχος της επιδημίας της πόλης βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή», δημοσίευσε η περιοχή Tongzhou του Πεκίνου στον λογαριασμό της στο WeChat αργά την Κυριακή, ζητώντας από τους κατοίκους που εργάζονται σε πέντε άλλες συνοικίες να κάνουν τη δουλειά τους από το σπίτι αυτή την εβδομάδα.

«Ένα βήμα μπροστά και η νίκη είναι ορατή. Ένα βήμα πίσω και οι προηγούμενες προσπάθειες θα πήγαιναν χαμένες».

Το Πεκίνο είχε ήδη περιορίσει τις δημόσιες συγκοινωνίες, ζήτησε από ορισμένα εμπορικά κέντρα και άλλα καταστήματα και χώρους να κλείσουν και σφράγισαν κτίρια όπου εντοπίστηκαν νέα περιστατικά.

Σε ένα μεγάλο συγκρότημα κατοικιών που δεν υπόκειται σε εντολές απομόνωσης, έχουν στηθεί ράφια για παραδόσεις στην είσοδο, σύμφωνα με τους κατοίκους.

Οι περιορισμοί στο Πεκίνο, τη Σαγκάη και αλλού στην Κίνα αφήνουν πίσω τους σημαντικές οικονομικές ζημιές και διαταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και στο διεθνές εμπόριο.

Η εξαιρετικά μεταδοτική παραλλαγή όμικρον του ιού, που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά στην πόλη Γουχάν στα τέλη του 2019, έχει αποδειχθεί δύσκολο να νικηθεί, ακόμη και με αυστηρά μέτρα που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την επανέναρξη της κανονικής ζωής αλλού στον κόσμο.

«Έχουμε χτυπηθεί πάρα πολύ», είπε ένας ιδιοκτήτης ψιλικατζίδικου με το επώνυμο Sun, του οποίου το κατάστημα στο Πεκίνο έχει επιτραπεί να λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και όχι το συνηθισμένο 24ωρο.

«Ακόμα και κατά τη διάρκεια της επιδημίας της Γουχάν μπορούσαμε να μείνουμε ανοιχτοί όλη την ώρα».

Ο εμπορικός κόμβος των 25 εκατομμυρίων επέτρεψε σε περισσότερους ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για σύντομες περιόδους κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, αλλά γενικά σχεδιάζει να διατηρήσει τους περισσότερους περιορισμούς σε ισχύ αυτόν τον μήνα, πριν από την άρση του lockdown δύο μηνών από την 1η Ιουνίου.

Ωστόσο, ενώ επιτρέπεται σε περισσότερους ανθρώπους να βγουν έξω, αρκετοί κάτοικοι σε διάφορες περιοχές της Σαγκάης είπαν, ότι τους ενημερώθηκαν για νέες μολύνσεις στην περιοχή τους, που απαιτούσαν νέους περιορισμούς στην κίνηση.

Ένας κάτοικος στην περιοχή Hongkou, η οποία δεν έχει αναφέρει νέα περιστατικά σε επίπεδο κοινότητας από τις 7 Μαΐου, είπε ότι του είπαν την περασμένη εβδομάδα να μην εγκαταλείψει το διαμέρισμά του, αφού προηγουμένως είχε επιτραπεί να μετακινηθεί εντός του συγκροτήματός του.

Το Hongkou ήταν μεταξύ των έξι περιφερειών, που έχουν ανακοινώσει αυστηροποίηση των περιορισμών τις τελευταίες ημέρες για να «εδραιώσουν» τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα προσπαθειών τους.

Αλλά τέτοιες κινήσεις έκαναν μερικούς ανθρώπους να φοβούνται ότι ο ιός επέστρεφε.

Το κορυφαίο σχόλιο σε μια ανάρτηση της κρατικής υπηρεσίας Xinhua στην ανάρτηση Weibo της Κίνας που μοιάζει με Twitter ήταν: «Δεν μπορεί να είναι ακριβή τα μηδενικά περιστατικά COVID; Το συγκρότημα μας είχε ένα νέο περιστατικό χθες».

Κληθείσα να σχολιάσει, η κυβέρνηση της Σαγκάης είπε, ότι όλα τα περιστατικά που εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες ήταν σε «σφραγισμένες» περιοχές υψηλού κινδύνου ή κέντρα καραντίνας και ότι τυχόν περιστατικά μετάδοσης της κοινότητας θα ανακοινωθούν στα επίσημα κανάλια.

