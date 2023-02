Ρώσοι και Ουκρανοί στην Αττάλεια συνδράμουν μαζί στη βοήθεια θυμάτων των καταστροφικών σεισμών

Ρώσοι και Ουκρανοί που ζουν στη νότια τουρκική επαρχία της Αττάλειας εντείνουν τις προσπάθειές τους για να βοηθήσουν τα θύματα των καταστροφικών σεισμών.

Δύο σεισμοί -από τους ισχυρότερους εδώ και έναν αιώνα- έπληξαν χθες τη νοτιοανατολική Τουρκία, μαζί με τη βορειοδυτική Συρία.

Δεκάδες τουρκικές επαρχίες έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να αναφέρει ότι 23 εκατομμύρια άνθρωποι είναι «πιθανόν εκτεθειμένοι, εκ των οποίων πέντε εκατομμύρια ευπαθείς άνθρωποι», εκφράζοντας φόβους ότι οι θάνατοι ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 20.000.

Russian military working with Syrian Arab Army, REAL Syria Civil Defence & civilians in #Aleppo to find earthquake survivors 🙏 pic.twitter.com/Pnyli5oe6z