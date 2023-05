Drones προσπάθησαν να επιτεθούν σε στρατιωτική μονάδα, λέει Ρώσος κυβερνήτης

Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιοχής Βορόνεζ δήλωσε σήμερα ότι δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) προσπάθησαν να επιτεθούν σε στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή του, αλλά απέτυχαν.

«Ως αποτέλεσμα των μέτρων παρέμβασης, ένα από αυτά παρέκκλινε της πορείας του και κατέπεσε ενώ το δεύτερο καταστράφηκε από πυρά», δήλωσε ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Γκούσεφ στο Telegram.

Ukraine launches nearly a dozen drone strikes on Crimea Peninsula: Russia



🔹Ukraine launched more than 10 drones overnight on the Crimean Peninsula, hitting Russian targets in the cities of Sevastopol and Saki, where Russia has an air base, the local governor says.



