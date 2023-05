Σαουδική Αραβία: Στέλνει δύο αστροναύτες, έναν άνδρα και μια γυναίκα, στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την αποστολή των δύο πρώτων Σαουδαράβων αστροναυτών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS). Ο πύραυλος Falcon 9 της αμερικανικής εταιρίας SpaceX θα εκτοξευτεί από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, στη Φλόριντα των ΗΠΑ, στις 17:37 (τοπική ώρα, 00:37 ώρα Ελλάδος) μεταφέροντας στον ISS την επιστήμονα Ραγιάνα Μπαρνάουι και τον πιλότο μαχητικών αεροσκάφων Αλί Αλ-Κάρνι.

Saudi Arabia's first female astronaut Rayyanah Barnawi, and the first Saudi male astronaut Ali Al-Qarni, are set to embark on a historic scientific mission to the International Space Station (ISS) on May 21st.



ينطلق رائدا الفضاء السعوديان، ريانة برناوي،…