Ιταλία: Κατέρρευσε αίθουσα πανεπιστημίου στην πόλη Κάλιαρι - Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Το βράδυ της Τρίτης κατέρρευσε αίθουσα του Τμήματος Γεωλογίας του πανεπιστημίου της πόλης Κάλιαρι στη Σαρδηνία.

Δεδομένης της ώρας (22:00, ώρα Ιταλίας) που σημειώθηκε το συμβάν θεωρείται δύσκολο να υπήρχαν μέσα φοιτητές, ωστόσο οι Πυροσβέστες συνεχίζουν τις έρευνες, ώστε να διαπιστώσουν εάν κάτω από τα συντρίμμια βρίσκεται κάποιος άνδρας της ομάδας φύλαξης του κτηρίου.

Μέχρι στιγμής είναι άγνωστα τα αίτια της κατάρρευσης.

🔴 #Cagliari, in corso dalle 21.55 un intervento dei #vigilidelfuoco per il crollo dell’aula magna nell'università in via Trentino. Al momento non si ha alcuna segnalazione di persone coinvolte, sono in corso ricerche per escludere ogni possibilità [#18ottobre 23:00] pic.twitter.com/8ELNGHIUfJ