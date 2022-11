Σε ανθρωπιστική κρίση η Ουκρανία

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Σε εξαιρετικά δεινή κατάσταση έχουν περιέλθει τις τελευταίες μέρες οι κάτοικοι του Κιέβου, της Ουκρανικής πρωτεύουσας που αριθμεί τρία εκατομμύρια πληθυσμού, καθώς βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με την έλλειψη ηλεκτροδότησης και υδροδότησης στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης, εξαιτίας των ρωσικών βομβαρδισμών .

Το μπαράζ των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών της Τετάρτης (23/11) κατά της ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας προκάλεσε πρωτοφανές «μπλακ άουτ» στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, όπως δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας στην κρατική τηλεόραση, αφού για πρώτη φορά και οι τέσσερις πυρηνικοί σταθμοί της Ουκρανίας έκλεισαν την ίδια στιγμή, προκειμένου να αποφευχθεί μια πυρηνική καταστροφή, λόγω της απότομης μεταβολής στην τάση του ρεύματος.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι το 70% της ουκρανικής πρωτεύουσας ήταν χωρίς ρεύμα από το απόγευμα της Τετάρτης (23/11) μέχρι το πρωί της Πέμπτης 24 Νοεμβρίου, προσθέτοντας ότι οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να κάνουν καθημερινά ότι καλύτερο μπορούν προκειμένου να αποκαθιστούν το ταχύτερο τις ζημιές. Αργότερα, το απόγευμα της Πέμπτης, γνωστοποίησε ότι η υδροδότηση αποκαταστάθηκε στην ουκρανική πρωτεύουσα. Πάντως ακόμη και σήμερα Παρασκευή, υπάρχουν αρκετές περιοχές στην Ουκρανική πρωτεύουσα αλλά και στα περίχωρα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ηλεκτροδότησή τους. Επίσης,15 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με την παροχή νερού, αλλά και ρεύματος, ως αποτέλεσμα των Ρωσικών βομβαρδισμών στις εγκαταστάσεις παροχής και διανομής.

Much of Ukraine remained without heat or power after the most devastating Russian air strikes on its energy grid so far https://t.co/qrCAoBSKfk pic.twitter.com/S01zEdLmGc — Reuters (@Reuters) November 25, 2022

Χειρουργείο ανοικτής καρδιάς σε παιδί με τη βοήθεια φακών και γεννήτριας

Μια πραγματικά συγκλονιστική εικόνα, των συνθηκών που επικρατούν στο Κίεβο, καταγράφεται στο βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας η ιστοσελίδα της βρετανικής εφημερίδας Guardian. Σ' αυτό φαίνονται ξεκάθαρα χειρουργοί σε νοσοκομείο του Κιέβου να κάνουν εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς σε ένα παιδί με τη βοήθεια φακών και γεννήτριας. Την στιγμή που η ουκρανική πρωτεύουσα έχει βυθιστεί το σκοτάδι λόγω μιας ακόμη διακοπής ρεύματος, οι γιατροί συνεχίζουν κανονικά το χειρουργείο, προσπαθώντας να σώσουν τη ζωή του μικρού παιδιού.

Σύμφωνα με τον Μπόρις Τοντούροφ, τον χειρουργό που τράβηξε βίντεο, η δύσκολη επέμβαση ήταν ήδη σε εξέλιξη όταν ξαφνικά κόπηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε ένα ακόμη μπλακ άουτ. «Έτσι κάνουμε σήμερα εγχείρηση καρδιάς», ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά.

Γέμιζαν μπουκάλια με νερό από τις υδροροές

Παράλληλα η εικόνα με δεκάδες πολίτες του Κιέβου, οι οποίοι με άδεια μπουκάλια νερού στα χέρια προσπαθούσαν να τα γεμίσουν υπομονετικά από τις υδρορροές το πρωί της Πέμπτης, ήταν χαρακτηριστική των συνθηκών που βιώνουν το τελευταίο διάστημα οι κάτοικοι της Ουκρανικής πρωτεύουσας αλλά και των υπόλοιπων περιοχών της χώρας που έχουν πληγεί από τους Ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Μια ακόμη εικόνα που συγκλονίζει, αφορά την προσπάθεια όσων είχαν τη δυνατότητα μέσω κινητών τηλεφώνων, να επικοινωνήσουν μέσω μηνυμάτων με γνωστούς και φίλους προκειμένου να πληροφορηθούν ποιοι από αυτούς έχουν ρεύμα ή νερό στα σπίτια τους, ή και τα δύο, ούτως ώστε να μπορέσουν να τους φιλοξενήσουν. Αντίστοιχα για πολλούς κατοίκους, ασφαλές καταφύγιο υπήρξαν ορισμένα καφέ στην πόλη, όπου πολλοί έσπευδαν για λίγο νερό, φαγητό, θέρμανση και φόρτιση των κινητών τους τηλεφώνων.

Επίσης σε ολόκληρη τη χώρα έχουν στηθεί συνολικά 3.700 «σημεία νίκης», όπως τα έχουν ονομάσει, τα οποία επισκέπτονται εκατοντάδες πολίτες προκειμένου να ζεσταθούν, να φάνε, να πιουν νερό και ζεστό τσάι, να συνδεθούν στο διαδίκτυο και να φορτίσουν τα κινητά τους τηλέφωνα.

Ο μοναδικός σταθερός φωτισμός στο Κίεβο προέρχεται από τα φώτα πορείας των αυτοκινήτων

Εν τω μεταξύ, ο καιρός τις τελευταίες μέρες στο Κιέβο, προϊδεάζει για τον βαρύ χειμώνα που έρχεται. Το πυκνό χιόνι που έπεφτε τα τελευταία 24ωρα, έχει προς το παρόν σταματήσει, αλλά η παγωνιά παραμένει σταθερή και δεδομένη, μαζί με τον βροχερό καιρό και την υγρασία. Πολλές φορές ο μοναδικός σταθερός φωτισμός στην ουκρανική πρωτεύουσα προέρχεται από τα φώτα πορείας των αυτοκινήτων των κατοίκων της.

Πλήθος φωτογραφιών και βίντεο έκαναν τον γύρο του διαδικτύου δείχνοντας το μαζικό μπλακ άουτ στην Ουκρανία μετά τα νέα ρωσικά πυραυλικά χτυπήματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας. Χαρακτηριστικές ήταν οι δορυφορικές εικόνες της NASA, τα ξημερώματα της Τετάρτης, οι οποίες κατέγραφαν μία Ουκρανία βυθισμένη στο σκοτάδι, σαν μια μαύρη κουκκίδα, δίπλα στα φωτισμένα ευρωπαϊκά κράτη.

It's neither a map nor is it real. Do you not bother doing the most basic of fact checking before you tweet your gibberish to 200,000 people? https://t.co/dCIbF8ckgN — Jimmy Rushton (@JimmySecUK) November 24, 2022

Αντίστοιχα δύσκολη είναι και η κατάσταση στη Χερσώνα, καθώς στην πόλη δεν υπάρχει θέρμανση, ούτε πόσιμο νερό. Όσοι άντεξαν την ρωσική κατοχή, τώρα επιβιβάζονται στα λεωφορεία με όσα υπάρχοντα μπορούν να κουβαλήσουν μαζί και την εγκαταλείπουν, προκειμένου να μην μείνουν ούτε ώρα παραπάνω αντιμέτωποι με το κρύο και την λειψυδρία, σε μια ουσιαστικά κατεστραμμένη πόλη.

Ο χειμώνας προβλέπεται βαρύς και μακρύς, όμως το ηθικό των Ουκρανών παραμένει ακμαίο. Μιλώντας στα ξένα ειδησεογραφικά δίκτυα αναφέρουν ότι ο θυμός τους κατά της Ρωσίας απλώς μεγαλώνει. «Αν η Ρωσία υπολογίζει ότι θα λυγίσουμε, τότε να ξέρει ότι απλώς το σχέδιο της θα της γυρίσει μπούμερανγκ» αναφέρουν χαρακτηριστικά αρκετοί Ουκρανοί πολίτες.

“We have heating, no electricity, no water, no mobile or internet connection, but NO RUSSIANS! I am extremely happy because now we are free.”



Show this to everyone who thinks that Ukraine should stop fighting for its people. pic.twitter.com/PhjCLbbNpu — Saint Javelin (@saintjavelin) November 15, 2022

Φυσικά ο βαρύς χειμώνας που αναμένεται θα είναι αυτός που θα καθορίσει τις εξελίξεις και στα πολεμικά μέτωπα, με τους Ουκρανούς στρατιώτες αλλά και πολίτες να είναι αποφασισμένοι να αντέξουν όσο μπορούν περισσότερο, αντιστεκόμενοι στις από αέρος και από εδάφους, Ρωσικές επιθέσεις.

«Χωρίς ρεύμα ή χωρίς εσάς; Χωρίς εσάς» είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα που απευθύνει σε κάθε ευκαιρία ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπενθυμίζοντας ότι οι Ουκρανοί θα πάψουν να πολεμούν μονάχα όταν οι Ρώσοι στρατιώτες εγκαταλείψουν την ουκρανική επικράτεια.