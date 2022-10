Σε επικίνδυνη φάση η ουκρανική κρίση

Zougla Newsroom

Σε νέα φάση εισήλθε η ουκρανική κρίση από τα χαράματα της Δευτέρας 10 Οκτωβρίου. Δεκάδες ρωσικοί πύραυλοι, 75 σύμφωνα με επίσημες πηγές και 81 σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία, έπληξαν στόχους στην Ουκρανία.

Από αυτούς πάνω από το 50% καταρρίφθηκαν από την ουκρανική αεράμυνα. Οι υπόλοιποι έπληξαν στόχους σε όλες σχεδόν τις επαρχίες της Ουκρανίας, στα δυτικά, τα ανατολικά τα νότια και τα κεντρικά διαμερίσματα της χώρας.

Για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο, πύραυλοι και ιρανικής κατασκευής drone - καμικάζι, έπληξαν το ιστορικό κέντρο του Κιέβου σε απόσταση αναπνοής από την προεδρική κατοικία του Ζελένσκι.

Παράλληλα το πρωί της Δευτέρας έγινε γνωστό πώς συγκροτήθηκε κοινή στρατιωτική μονάδα κρούσης από τη Ρωσία και την Ουκρανία. Είναι σαφές πως το Μίνσκ εισέρχεται βήμα - βήμα σε αυτήν την πολεμική περιπέτεια. Ήδη υπάρχουν ενδείξεις συγκέντρωσης επί Λευκορωσικού εδάφους ρωσικών δυνάμεων και μονάδων της Λευκορωσίας στα σύνορα με την Ουκρανία.

Η προσχεδιασμένη έκρηξη σε φορτηγό επί της γέφυρας στο Κέρτς της Κριμαίας πυροδότησε αυτή την νέα φάση της ουκρανικής κρίσης. Η ίδια η έκρηξη «απελευθέρωσε» το Κρεμλίνο από κάθε αναστολή. Το πλήγμα πέρα από τις ζημιές που προκάλεσε, έπληξε κυρίως το γόητρο της Μόσχας αλλά και την προσωπική αξιοπιστία του Βλαδίμηρου Πούτιν ο οποίος έσπευσε να συγκαλέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του κράτους το πρωί της Δευτέρας.

Είναι ηλίου φαεινότερο πώς η μόνη εναλλακτική που απέμενε στον ηγέτη του Κρεμλίνου ήταν το μπαράζ πυραυλικών πληγμάτων καθώς και επιθέσεων με drone- καμικάζι σε όλο το μήκος και το πλάτος του ουκρανικού εδάφους.

Ήταν προφανές ότι το μπαράζ αυτό θα προκαλούσε την συνολική αντίδραση της Δύσης. Γαλλία, ΗΠΑ, Βρετανία και Γερμανία έσπευσαν να κοινοποιήσουν την έντονη ανησυχία τους και την πρόθεση τους να συνδράμουν το Κίεβο.

Το μεσημέρι της Δευτέρας ήταν πλέον δεδομένο πώς θα συνεδρίαζε η ομάδα G7 προκειμένου να ανακοινωθεί και νέα βοήθεια προς την Ουκρανία. Eν τω μεταξύ, ο επικεφαλής των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σπεύδει στη Μόσχα. Πέρα από τις τιμές του πετρελαίου και το ύψος της παραγωγής μαύρου χρυσού, ο Εμίρης ενδέχεται να μεταφέρει και άλλα μηνύματα από τους ισχυρούς της Δύσης.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο κάλεσε τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν την Ουκρανία

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κίεβο, μετά τις μαζικές πυραυλικές επιθέσεις της Δευτέρας, κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν το έδαφος της Ουκρανίας, «όταν αυτό καταστεί ασφαλές. Τα συνεχιζόμενα πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελούν άμεση απειλή για τον πληθυσμό και τις πολιτικές υποδομές», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας.

Η ανακοίνωση της πρεσβείας έχει ως εξής:

«Η Ρωσία έχει εξαπολύσει επιθέσεις κατά πολιτικών υποδομών της Ουκρανίας, καθώς και κατά κυβερνητικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο και αλλού. Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελούν άμεση απειλή για τους πολίτες και τις πολιτικές υποδομές. Η πρεσβεία των ΗΠΑ προτρέπει τους πολίτες των ΗΠΑ να αναζητήσουν επί τόπου καταφύγιο και να αναχωρήσουν από την Ουκρανία τώρα χρησιμοποιώντας ιδιωτικές διαθέσιμες επιλογές χερσαίων μέσων μεταφοράς όταν είναι ασφαλές να το πράξουν».

Επικοινωνία Ζ.Μπορέλ-Ν.Κουλέμπα για τις τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας

Eπίσης ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα για να συζητήσει «τις τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας αδιακρίτως» κατά της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ο κ. Μπορέλ καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο τις αποτρόπαιες επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών από τη Ρωσία.

«Πρόκειται για βάρβαρες και άνανδρες επιθέσεις σε αμιγώς πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων σπιτιών, δρόμων, πάρκων, παιδικών χαρών και άλλων δημόσιων χώρων, με στόχο αθώους πολίτες που πηγαίνουν στη δουλειά και στο σχολείο το πρωί», αναφέρει η ανακοίνωση.

Επίσης, ο Ύπατος Εκπρόσωπος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στα θύματα των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων, τις οικογένειές τους και τον ουκρανικό λαό, ενώ επισημαίνεται ότι «με αυτές τις επιθέσεις η Ρωσία στοχεύει να κάνει το μέγιστο κακό. Η στόχευση αδιακρίτως αμάχων απαγορεύεται σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου».

Υπογράμμισε ειδικότερα ότι η ΕΕ είδε πώς η κυβέρνηση της Λευκορωσίας κατηγόρησε ψευδώς την Ουκρανία -η οποία είναι θύμα, όχι επιτιθέμενος- ότι φέρεται πως σχεδίαζε επίθεση στο έδαφος της Λευκορωσίας.

«Τέτοιες αβάσιμες κατηγορίες είναι εντελώς απαράδεκτες», τονίζεται.

Τέλος, ο κ.Μπορέλ επαίνεσε τη δύναμη, το θάρρος και την αντίσταση του ουκρανικού λαού απέναντι στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και δήλωσε στέκεται δίπλα του με σταθερή αλληλεγγύη.

«Η ΕΕ θα συνεχίσει την πολιτική, στρατιωτική και οικονομική υποστήριξή της στην Ουκρανία για όσο διάστημα χρειάζεται και στο βαθμό που χρειάζεται» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της ΕΥΕΔ.

Η Λευκορωσία κατηγορεί Λιθουανία, Πολωνία και Ουκρανία πως προετοιμάζουν επίθεση εναντίον της

Παράλληλα ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο, κατηγόρησε την Πολωνία, τη Λιθουανία και την Ουκρανία ότι προετοιμάζουν «τρομοκρατικές» επιθέσεις και μια «στρατιωτική εξέγερση» στη Λευκορωσία, λίγες ώρες αφού ανακοίνωσε την ανάπτυξη μιας «περιφερειακής» στρατιωτικής δύναμης κρούσης από κοινού με τη Μόσχα.

«Η εκπαίδευση στην Πολωνία, τη Λιθουανία και την Ουκρανία μαχητών, συμπεριλαμβανομένων Λευκορώσων ριζοσπαστών, για να πραγματοποιήσουν δολιοφθορές, τρομοκρατικές ενέργειες και στρατιωτική εξέγερση στη χώρα, μετατρέπεται σε άμεση απειλή», είπε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με στρατιωτικούς αξιωματούχους, κατηγορώντας την ΕΕ και τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν να «επιδεινώσουν την κατάσταση».

Χιλιάδες Τσετσένοι αναχωρούν πάνοπλοι για το μέτωπο στην Ουκρανία

Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, χιλιάδες Τσετσένοι φαίνονται σε βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, να έχουν παραταχθεί πάνοπλοι σε μία τεράστια έκταση έτοιμοι να αναχωρήσουν για τον πόλεμο στο πλευρό των Ρώσων ενάντια στην Ουκρανία.

Το βίντεο που προβάλλεται τις τελευταίες ώρες και στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης δείχνει εκτός από τους χιλιάδες Τσετσένους στρατιώτες, με στολή παραλλαγής και εμφάνιση πεζοναύτη, να υπάρχουν και εκατοντάδες άρματα μάχης και στρατιωτικά οχήματα.

This video of Chechen forces headed for Ukraine is circulating on Russian propaganda channels pic.twitter.com/Onr0XyQPMe