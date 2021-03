Ένοπλος άνοιξε πυρ σε νυχτερινό κέντρο στο Σικάγο - Δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στο Σικάγο, όπου δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και 15 ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε νυχτερινό κέντρο.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ένοπλος άρχισε ξαφνικά να πυροβολεί γύρω στις 4:40 π.μ., σε κλαμπ στο Park Manor κατά τη διάρκεια ενός πάρτι που διοργάνωνε εταιρεία με φορτηγά ρυμούλκησης.

«Δεκαπέντε άτομα δέχθηκαν πυρά και δύο από αυτά πέθαναν», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σικάγο, προσθέτοντας ότι τέσσερα όπλα βρέθηκαν στο σημείο των πυροβολισμών.

#BREAKING : “Multiple gunshot victims” hospitalized and 2 dead after South Side shooting, per Chicago Fire Dept. Details LIVE @ABC7Chicago . pic.twitter.com/U3UIgAPyXJ

Οι τραυματίες ηλικίας 20 έως 44 ετών οδηγήθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο, με αρκετούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ δεν αποκλείεται ο αριθμός των νεκρών να αυξηθεί εντός των επόμενων ωρών.

Αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα.

EMPS Plan 3 has been secured (multiple gunshot victims transported to area hospitals; 2 deceased). No further information at this point 4-1-10. pic.twitter.com/QjovYF13Tw