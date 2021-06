Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ: «Είμαστε αποφασισμένοι για βιώσιμη αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο»

Την ανάγκη μιας «βιώσιμης» αποκλιμάκωσης στην Ανατολική Μεσόγειο υπογραμμίζει η δήλωση της Συνόδου ΕΕ-ΗΠΑ, μετά τη δίωρη συνάντηση που είχαν στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Ήταν η πρώτη Σύνοδος Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ από το 2014 και ήταν επίσης η πρώτη επίσκεψη προέδρου των ΗΠΑ στα θεσμικά όργανα της ΕΕ από το 2017.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε για βιώσιμη αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου οι διαφορές θα πρέπει να επιλυθούν μέσω διαλόγου με καλή πίστη και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Στοχεύουμε σε μια συνεργασία και αμοιβαία ευεργετική σχέση με μια δημοκρατική Τουρκία», αναφέρεται συγκεκριμένα στα συμπεράσματα της Συνόδου.

Στην κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ, με τον τίτλο «Προς μια ανανεωμένη διατλαντική εταιρική σχέση», οι δύο πλευρές του Ατλαντικού επισημαίνουν ότι θέλουν να συνεργαστούν πάνω σε τέσσερις πυλώνες.

«Ο τερματισμός της πανδημίας COVID-19 μέσω της παγκόσμιας συνεργασίας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα», επισημαίνεται στην κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ. Στόχος είναι η προώθηση της δίκαιης και προσιτής πρόσβασης και παράδοσης ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων, διαγνωστικών COVID-19, και θεραπειών. Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ δεσμεύονται να στηρίξουν τον μηχανισμό COVAX και να ενθαρρύνουν περισσότερους δωρητές να διαθέσουν 2 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίου παγκοσμίως μέχρι τα τέλη του 2021.

We also discussed how to end the pandemic everywhere. This is a joint priority and a joint responsibility.



To get there, we decided to establish an 🇪🇺🇺🇸 Vaccines Task Force.



More cooperation to help vaccinate the world, faster. pic.twitter.com/5EdJpDw9EG