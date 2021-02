Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Ειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στην Ιαπωνία, το μεσημέρι του Σαββάτου, περίπου στις 16:10 ώρα Ελλάδος.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 81 χλμ. νότια-νοτιοανατολικά της πόλης Ισινομάκι. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 60 χλμ., σύμφωνα με τις μετρήσεις του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου.

M7.1 #earthquake (#地震) strikes 89 km SE of #Sendai-shi (#Japan) 26 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/ydNcWr2PVO