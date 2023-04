Ισχυρή σεισμική δόνηση, μεγέθους 7,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Παπούα Νέα Γουινέα, 38 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά του Αμπούντι.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.2 || 42 km SE of #Ambunti (Papua New Guinea) || 10 min ago (local time 04:04:13). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/Kq5fTJZXIj