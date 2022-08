Σκοτώθηκε σε τροχαίο η βουλευτής των ΗΠΑ Τζάκι Γουαλόρσκι

Η βουλευτής των ΗΠΑ Τζάκι Γουαλόρσκι του Ρεπουμπλικάνικου κόμματος, σκοτώθηκε σε δυστύχημα που σημειώθηκε στις 12.32 μ.μ. (τοπική ώρα) στην κομητεία Ελκχαρτ της Ιντιάνα την Τετάρτη 3 Αυγούστου.

Αναφορές που έρχονται από την Ιντιάνα υποδηλώνουν ότι στο τρομακτικό τροχαίο σκοτώθηκαν τρία άτομα, η Τζάκι Γουαλόρσκι, υποψήφια βουλευτής με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της κομητείας Σεντ Τζόζεφ, η σκηνοθέτης της Έμα Τόμσον καθώς και η οδηγός του οχήματος με προορισμό το βορρά, Έντιθ Σμούκερ.

Τα αφιερώματα έχουν ήδη αρχίσει να κατακλύζουν το Twitter.

Just seeing the awful news about Rep. Jackie Walorski. Heartbreaking. I'll be praying for her family after this awful and shocking tragedy. May God surround and comfort them all.

Η Λωρίν Μπόμπερτ έγραψε: «Μόλις είδα τα απαίσια νέα για την εκπρόσωπο Τζάκι Γουαλόρσκι. Σπαραξικάρδια. Θα προσεύχομαι για την οικογένειά της μετά από αυτή τη φρικτή και συγκλονιστική τραγωδία. Ο Θεός να τους περιβάλλει και να τους παρηγορεί όλους».

My heart is heavy, and i don’t have the words. But all I can say is prayers for her family. She was a good and honorable public servant.



Rep. Jackie Walorski, two others killed in crash https://t.co/DYPCY3DEHU