Σουδάν: 17 νεκροί εκ των οποίων πέντε παιδιά, από αεροπορικό βομβαρδισμό στο νότιο Χαρτούμ

Οι αρχές του Σουδάν ανακοίνωσαν ότι 17 άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα σε αεροπορικό βομβαρδισμό στο νότιο Χαρτούμ.

«Η περιοχή Γιαρμούκ έγινε στόχος αεροπορικής επίθεσης και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 17 νεκρούς, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, και για την καταστροφή 25 σπιτιών», αναφέρει σε ανάρτησή της στη σελίδα της στο Facebook η υπηρεσία υγείας της σουδανικής πρωτεύουσας.

Sudanese health authorities said 17 people including five children were killed in an air strike in southern Khartoum https://t.co/f63srkgzoJ

Από τις 15 Απριλίου οι μάχες μεταξύ του σουδανικού στρατού υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και τους παραστρατιωτικούς του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό έχουν φέρει τη χώρα, μια από τις πιο φτωχές παγκοσμίως πριν από τον πόλεμο, στο χείλος της καταστροφής.

Devastating air raid this morning on marginalized neighborhoods in #Khartoum, #Sudan. RSF claim to have shot down a military plane, while some army supporters claim it fell due to technical failure https://t.co/BfYichsAZX