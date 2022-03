Στα χέρια των Ρώσων οι ουκρανικές πόλεις της Μαύρης Θάλασσας

«Μόνη και έρημη» έμεινε η Οδησσός στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, μετά τις επεμβάσεις των ρωσικών δυνάμεων σε ολόκληρη την υπόλοιπη περιοχή. Την Παρασκευή τα στρατεύματα του Πούτιν μπήκαν για πρώτη φορά στην πόλη Μικολάιφ, που αποτελεί λιμάνι «κλειδί» και σταθμό, πριν από την Οδησσό για τον πλήρη έλεγχο της Μαύρης Θάλασσας.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Διαδίκτυο ο κυβερνήτης της επαρχίας Βιτάλι Κιμ επισήμανε ότι μαίνονται μάχες σε κάποιες περιοχές της πόλης. «Ας μην ταραζόμαστε», πρόσθεσε.

Περίπου 800 ρωσικά οχήματα προήλαυναν προς το Μικολάιφ από τα βόρεια, τα ανατολικά και τα νότια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν υπήρξε κανένας βομβαρδισμός εντός της πόλης, αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις που είχαν οχυρωθεί κατά μήκος της περιμέτρου της πόλης δέχονταν πυρά από ρουκέτες μεγάλου βεληνεκούς, κάτι που τις αναγκάζει να υποχωρούν συνεχώς.

«Ο επικεφαλής της περιφερειακής κρατικής διοίκησης του Μικολάιφ, Βιτάλι Κιμ, αναφέρει ότι ρωσικός στρατός έχει εισέλθει στην πόλη. Προέτρεψε τις γυναίκες και τα παιδιά να καλυφθούν και τους άνδρες να προετοιμαστούν για να αμυνθούν».

#Russia 🇷🇺 ⚔️ 🇺🇦 #Ukraine



The head of the Mykolaiv regional state administration, Vitaly Kim, reports that Russian military equipment has entered the city.



He urged women and children to take cover and men to prepare to defend themselves.#UkraineRussia #UkraineRussiaConflict pic.twitter.com/tvmyola7Qr