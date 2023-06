Στιγμές τρόμου στη Νότια Κορέα -14 τραυματίες σε κυλιόμενη σκάλα που άλλαξε φορά

Μια κυλιόμενη σκάλα άλλαξε φορά σε σταθμό του μετρό στην πόλη Μπουντάνγκ, νότια της Σεούλ, την Πέμπτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 14 άνθρωποι, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 8:20 π.μ. όταν η κυλιόμενη σκάλα, με φορά προς τα επάνω, που οδηγούσε στην έξοδο 2 του σταθμού Sunae της γραμμής Bundang, άλλαξε ξαφνικά και γύρισε προς τα κάτω για αρκετά δευτερόλεπτα, σύμφωνα με την αστυνομία και τις πυροσβεστικές αρχές.

Τρία άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο αφού υπέστησαν τραύματα στην πλάτη και τα πόδια. Έντεκα άλλοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα, έλαβαν περίθαλψη και επέστρεψαν στο σπίτι τους. Κανένας από αυτούς δεν βρισκόταν σε απειλητική για τη ζωή κατάσταση.

Η αστυνομία ερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, αλλά δήλωσε ότι υπάρχει μικρή πιθανότητα κάποιος να χρησιμοποίησε το χειροκίνητο σύστημα λειτουργίας της κυλιόμενης σκάλας για να αντιστρέψει την κατεύθυνσή της.

An escalator ran reversely at Sunae Station in Bundang (south of Seoul) this morning leaving 3 people seriously injured, and 11 others under treatment for minor injuries, according to police. pic.twitter.com/yqDd6PsmOL