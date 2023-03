Γαλλία: Στις «φλόγες» το δημαρχείο του Μπορντό

Σοβαρά επεισόδια είναι σε εξέλιξη για ακόμη ένα βράδυ στη Γαλλία, καθώς καίγονται πολλοί δρόμοι στο Παρίσι ενώ ακόμη πραγματοποιούνται διαδηλώσεις σε αρκετές πόλεις.

Η αστυνομία στο Παρίσι έχει ζητήσει ενισχύσεις από άλλες πόλεις, ενώ συγκλήθηκε εκτάκτως διυπουργικό συμβούλιο για να αξιολογηθεί και να αντιμετωπιστεί η κρίση. Κατά την διάρκεια της πορείας διαμαρτυρίας στο Μπορντό οι διαδηλωτές πυρπόλησαν το δημαρχείο του Μπορντό.

Δείτε το βίντεο:

FRANCE - The town hall of Bordeaux is burning. All of France is burning. Your media is virtually silent.



Rage is as contagious as a virus. They don’t want you to know. And now you do 🔥



pic.twitter.com/zW0LyiNxD2