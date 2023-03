Τέσσερις νεκροί και πολλές υλικές ζημιές από σεισμό μεγέθους 6,7 βαθμών στον Ισημερινό

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον σεισμό, μεγέθους 6,7 βαθμών, που σημειώθηκε στον Ισημερινό και το βόρειο Περού, ενώ πολλά κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Γκιγιέρμο Λάσο, με ανάρτησή του στο Twitter ζήτησε από τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και «να ενημερώνονται από επίσημες πηγές».

The 6.9 mag earthquake in Equador today was felt in TV studios like this one.



