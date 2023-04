Τέσσερις έφηβοι νεκροί και πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς σε πάρτι στην Αλαμπάμα

Τέσσερις έφηβοι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 20 τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου (τοπική ώρα) στη μικρή πόλη Ντέιντεβιλ της Αλαμπάμα, όπως ανέφερε σήμερα τοπικός τηλεοπτικός σταθμός, που επικαλείται ερευνητές στο σημείο και ανακοίνωση της Υπηρεσίας Επιβολής του Νόμου της Αλαμπάμα.

Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε αίθουσα χορού στη διάρκεια εφηβικού πάρτι γενεθλίων. Το WRBL μετέδωσε πλάνα που δείχνουν να έχει τοποθετηθεί κορδέλα γύρω από το Mahogany Masterpiece Dance Studio και γύρω κτίρια.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 10:30 μ.μ. τοπική ώρα του Σαββάτου (6:30 της Κυριακής ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας την οποία επικαλείται το ρεπορτάζ στον τηλεοπτικό σταθμό WRBL.

