Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Ερντογάν για εξαγωγές προϊόντων, ενέργεια και τρομοκρατία

Ο Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν με θέμα την προετοιμασία για την εξαγωγή και άλλων προϊόντων διατροφής και βασικών αγαθών μέσω του διαδρόμου των σιτηρών στην Μαύρη Θάλασσα.

Συζητήθηκαν επίσης οι διμερείς δεσμοί ανάμεσα στην Μόσχα και την Αγκυρα, θέματα ενέργειας και η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

