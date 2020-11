Mπουρλά: Το εμβόλιο της Pfizer θα κυκλοφορήσει αμέσως μετά την έγκρισή του

Ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, δήλωσε ότι η εταιρεία του είναι έτοιμη να ξεκινήσει αμέσως τη διανομή των πρώτων 20 εκατ. δόσεων του εμβολίου για τον κορωνοϊό -που είναι ήδη έτοιμες-, ενώ την ίδια ώρα ανέφερε πως η Pfizer θα υποβάλει αίτηση για άδεια από τις ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο «πολύ, πολύ σύντομα, μέσα σε λίγες ημέρες».

Ο Άλμπερτ Μπουρλά, μιλώντας στο Sky News δήλωσε ότι τα εμβόλια για τον Covid-19 θα αποστέλλονται στις χώρες μόλις λάβουν έγκριση από τις υγειονομικές αρχές, αυξάνοντας την πιθανότητα «για ρύθμιση της κατάστασης».

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο κόσμος θα πρέπει να είναι «υπομονετικός» επειδή η ζήτηση θα ξεπεράσει την προσφορά. «Το φως είναι πραγματικό. Υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ», είπε χαρακτηριστικά. «Πιστεύω ότι το δεύτερο μισό του 2021 θα είναι πολύ διαφορετικό».

"I believe that the second half of 2021 will be a very different experience for many of us."



Pfizer’s chief executive, Dr Albert Bourla says that there is now “light at the end of the tunnel”.



Get more on the #coronavirus vaccine here 👉 https://t.co/37zjst2GxM pic.twitter.com/nCVyDIHYil