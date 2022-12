Το Κίεβο παρέλαβε από την Ισπανία την πρώτη συστοιχία του συστήματος HAWK

Η Ουκρανία παρέλαβε την πρώτη συστοιχία του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας μέσου βεληνεκούς HAWK («homing all the way killer») από την Ισπανία, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολεξίι Ρέζνικοφ, έπειτα από συνάντηση με την Ισπανίδα ομόλογό του Μαργαρίτα Ρόβλες στην Οδησσό.

Αναμένεται να παραληφθούν και άλλες συστοιχίες αυτού του συστήματος (Raytheon) από τα αποθέματα του ισπανικού στρατού, ενώ Ουκρανοί στρατιωτικοί ήδη εκπαιδεύονται στη χρήση τους στην Ισπανία.

Το σύστημα, με δραστικό βεληνεκές ως και 50 χιλιομέτρων σε μέγιστο ύψος 65.000 ποδών (20.000 μέτρων), σχεδιασμένο στις ΗΠΑ, τέθηκε αρχικά σε υπηρεσία τα χρόνια του 1960 κι έχει εκσυγχρονιστεί επανειλημμένα. Στις περισσότερες χώρες μέλη του NATO, έχει πλέον παροπλιστεί.