Τουλάχιστον έξι νεκροί και περισσότεροι από 300 τραυματίες από τους νέους σεισμούς στην Τουρκία

Νέοι ισχυροί σεισμοί βαθμών 6,4 Ρίχτερ και με διαφορά τριών λεπτών 5,8 Ρίχτερ έπληξαν τη Δευτέρα (20/2) τη νότια επαρχία Χατάι της Τουρκίας, προκαλώντας τον πανικό σε όσους έχουν απομείνει στην περιοχή που χτυπήθηκε από τους καταστροφικούς σεισμούς πριν από δύο εβδομάδες.



Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται στους έξι και οι τραυματίες στους 294, από τους οποίους οι 18 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Εκκενώθηκε μάλιστα ένα μεγάλο κυβερνητικό νοσοκομείο στην πόλη Ισκεντερούν στη βόρεια επαρχία Χατάι.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στη γειτονική Συρία, όπου το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε περισσότερους από 500 τραυματίες στα βορειοδυτικά.

Αυτή την ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε ερείπια κτηρίων που κατέρρευσαν σε τρεις τοποθεσίες, σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού..

Στις 20:04 (τοπική ώρα, 19:04 ώρα Ελλάδος) σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών συγκλόνισε την περιοχή και έγινε αισθητή σε γειτονικές χώρες. Ακολούθησε λίγο αργότερα σεισμός 5,8 βαθμών, ενώ η μετασεισμική ακολουθία παραμένει έντονη. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε καταρρεύσεις ετοιμόρροπων κτηρίων και δραματικές εκκλήσεις κατοίκων για βοήθεια.

Τα θύματα των σεισμών της Δευτέρας 20/02 προστίθενται στη μακάβρια λίστα των νεκρών από τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου. Μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί περισσότεροι από 46.000 θάνατοι σε Τουρκία και Συρία, απολογισμός που θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα αυξηθεί.

A nightmare still ongoing — Six people were killed when a new earthquake struck southern Turkey late on Monday, setting off panic and further damaging buildings, two weeks after the country's worst disaster in modern history left tens of thousands dead. pic.twitter.com/OHCOI47jib