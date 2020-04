Τουλάχιστον έξι νεκροί στην πολιτεία του Μισισιπή εξαιτίας ανεμοστρόβιλων

Ο κυβερνήτης του Μισισιπή στις νότιες ΗΠΑ κήρυξε την πολιτεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων χθες Κυριακή από το πέρασμα πολλών ανεμοστρόβιλων.

«Κηρύσσω κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να προστατεύσω την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων του Μισισιπή μετά τους ισχυρούς ανεμοστρόβιλους και τις καταιγίδες που έπληξαν την πολιτεία» έγραψε στο Twitter ο κυβερνήτης Τέιτ Ριβς, διαβεβαιώνοντας τους πολίτες ότι «δεν είναι μόνοι».

«Κινητοποιούμε όλους τους διαθέσιμους πόρους για να προστατεύσουμε τους δικούς μας και τα υπάρχοντά τους» πρόσθεσε.

Soso, MS has been hit by a tornado. Damage everywhere. pic.twitter.com/KaedWPL76M