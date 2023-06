Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από σεισμό 4,9 Ρίχτερ στην Αϊτή

Σεισμός στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και προκάλεσε τους τραυματισμούς άλλων 36 στη δυτική Αϊτή, ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία χθες Τρίτη, καθώς το φτωχότερο κράτος του δυτικού ημισφαιρίου δοκιμαζόταν ήδη από πολύνεκρες πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Στην πόλη Ζερεμί, πολλά σπίτια εμφάνισαν ρωγμές, διαπίστωσε φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ κάποια είχαν προφανώς οικοδομηθεί κατά παραβίαση του πολεοδομικού κανονισμού.

«Δεν ξέρω τι να κάνω», είπε η Κατιάνα Πιερ, 19 ετών, που έχασε τον σύζυγό της και τη μικρή της αδελφή στην καταστροφή.

Τρία από τα θύματα «ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας», σκοτώθηκαν «εξαιτίας της κατάρρευσης του σπιτιού τους», δήλωσε η Κριστίν Μονκελέ, αξιωματούχος της Πολιτικής Προστασίας στον νομό Γκραντάνς.

