Σουηδία - Φινλανδία: Η Τουρκία ζητά συγκεκριμένες ενέργειες για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ

Τη Σουηδία και τη Φινλανδία να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες και να σταματήσουν να παρέχουν στήριξη σε τρομοκρατικές οργανώσεις αναμένει η Τουρκία, ώστε η Άγκυρα να άρει τις αντιρρήσεις της για την ένταξη των δύο αυτών χωρών στο ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Η Φινλανδία και η Σουηδία υπέβαλαν επισήμως αίτηση για να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ την περασμένη εβδομάδα επιδιώκοντας να ενισχύσουν την ασφάλειά τους μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ευελπιστώντας, ότι η διαδικασία ένταξής τους θα είναι γρήγορη.

Άλλες χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ χαρακτήρισαν την σχεδιασθείσα διεύρυνση του ΝΑΤΟ ιστορική.

Ωστόσο, η Τουρκία ήγειρε αντιρρήσεις λέγοντας ότι οι χώρες αυτές υποθάλπουν πρόσωπα που συνδέονται με το PKK και υποστηρικτές του ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο η Αγκυρα κατηγορεί ότι ενορχήστρωσε το αποτυχημένο πραξικόπημα το 2016.

Και οι 30 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να εγκρίνουν την υποψηφιότητα μιας χώρας προτού αυτή ενταχθεί στην Συμμαχία και ξεκινήσει να επωφελείται της εγγύησης συλλογικής ασφαλείας του ΝΑΤΟ.

«Πρέπει να γίνει μια ξεκάθαρη κίνηση σχετικά με τις ανησυχίες της Τουρκίας. Πρέπει να σταματήσουν να υποστηρίζουν την τρομοκρατία» είπε ο Τσαβούσογλου στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Αντιπροσωπείες από τις δύο χώρες επισκέφτηκαν την Άγκυρα την Τετάρτη για συνομιλίες με τούρκους αξιωματούχους.

Αργότερα ο εκπρόσωπος του προέδρου Ερντογάν είπε, ότι η Αγκυρα παρατήρησε μια θετική διάθεση ως προς την άρση του εμπάργκο στις εξαγωγές όπλων.

Η Σουηδή υπουργός Εξωτερικών Αν Λίντε έγραψε στη συνέχεια στο Twitter, ότι ο διάλογος ήταν επικοιδομητικός και θα συνεχιστεί.

Η Σουηδία και η Φινλανδία απαγόρευσαν τις εξαγωγές όπλων στην Τουρκία έπειτα από την εισβολή της στην Συρία με στόχο την κουρδική πολιτοφυλακή YPG, την οποία η Τουρκία θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση, όπως και το PKK .

Discussions between high level officials from Sweden, Finland and Turkey in Ankara today, dealing with Finland's and Sweden's #NATO memberships and the security concerns presented by Turkey. It was agreed that the dialogue, conducted in a constructive spirit, will be continued.