Βιρτζίνια: Εξάχρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε δασκάλα σε σχολείο

Ένας εξάχρονος μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε μια δασκάλα σε σχολείο της πόλης Νιούπορτ Νιουζ, στην Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες Παρασκευή στο δημοτικό σχολείο Ρίτσνεκ.

Η δασκάλα, περίπου 30 ετών, διακομίστηκε σοβαρά τραυματισμένη σε νοσοκομείο, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Δεν αναφέρθηκε άλλος τραυματισμός.

Παραμένει αδιευκρίνιστο το πώς βρέθηκε το όπλο στην κατοχή του εξάχρονου, καθώς και οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

