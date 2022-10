Βρετανία: Ο πρώην υπουργός Οικονομικών Σαγίντ Τζαβίντ στηρίζει τον Ρίσι Σουνάκ

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας Σαγίντ Τζαβίντ ανακοίνωσε σήμερα την στήριξή του στον Ρίσι Σουνάκ να είναι ο επόμενος ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος και ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας.

«Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο Ρίσι Σουνάκ έχει ό,τι χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε – είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί του κόμματός μας και να οδηγήσει τη χώρα μπροστά», ανέφερε ο Τζαβίντ σε ανάρτησή του στο Twitter.

I'm backing @RishiSunak - he has the leadership our country needs, and the values our party needs. pic.twitter.com/DleFVIl9Nf