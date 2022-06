Τζόνσον: Απευθύνεται στους βουλευτές πριν από την ψηφοφορία επί της πρότασης μομφής

Στους βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος θα απευθυνθεί ο Μπόρις Τζόνσον σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουνίου, πριν από την ψηφοφορία επί της πρότασης μομφής εναντίον του. Αυτά επιβεβαίωσε σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού, προσθέτοντας πως ο Τζόνσον είναι επικεντρωμένος στη διαχείριση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν η Βρετανία και ο υπόλοιπος κόσμος.

«Ο πρωθυπουργός θα απευθυνθεί στο κόμμα του αργότερα σήμερα το απόγευμα» δήλωσε ο εκπρόσωπός του σε δημοσιογράφους.

«Ασφαλώς ο πρωθυπουργός είναι σταθερά της άποψης ότι δεν θα αποσπαστεί η προσοχή του από τα σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν η Βρετανία και ο κόσμος» πρόσθεσε.

