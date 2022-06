Παραιτήθηκε ο «τσάρος κατά της διαφθοράς» της Βρετανίας - Καλεί τον Τζόνσον να κάνει το ίδιο

Ο Βρετανός «τσάρος κατά της διαφθοράς», βουλευτής Τζον Πένροουζ, παραιτήθηκε από το κυβερνητικό του αξίωμα δηλώνοντας ότι θα ψηφίσει υπέρ της πρότασης μομφής κατά του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

«Λυπάμαι που πρέπει να παραιτηθώ ως τσάρος κατά της διαφθοράς του πρωθυπουργού, αλλά, μετά την απάντησή του την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τον υπουργικό κώδικα, είναι σαφές ότι τον έχει παραβιάσει», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Για μένα αυτό είναι θέμα που σηκώνει παραίτηση και αυτό ισχύει επίσης και για τον πρωθυπουργό».

I’m sorry to have to resign as the PM’s Anti-Corruption Tsar but, after his reply last week about the Ministerial Code, it’s pretty clear he has broken it. That’s a resigning matter for me, and it should be for the PM too. Here’s my letter to him explaining why. pic.twitter.com/0Wi6QWsMbI