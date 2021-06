Άναψαν τα αίματα μεταξύ ρωσικών και αμερικανικών ΜΜΕ στη σύνοδο κορυφής Μπάιντεν-Πούτιν

Η διάσκεψη κορυφής του Τζο Μπάιντεν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκίνησε με αυτό που ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ονόμασε «χαοτικό σκηνικό με δημοσιογράφους να φωνάζουν ο ένας στον άλλον» για να θέσουν ερωτήσεις στους δύο ηγέτες.

Κάποιοι εκπρόσωποι του Τύπου εμπόδιζαν τις κάμερες να καταγράψουν πλάνα από τον χώρο όπου βρίσκονταν τα επιτελεία ΗΠΑ και Ρωσίας, ενώ οι φωνές ήταν πολύ δυνατές, σε σημείο που οι δηλώσεις των δύο προέδρων ακούγονταν μετά βίας και δεν ήταν εύκολα κατανοητές από τα ΜΜΕ.

Επίσης, δημοσιογράφος του αμερικανικού CBS δήλωσε πως ένα γκρουπ δημοσιογράφων από τη Ρωσία ήταν τόσο ανυπόμονο να πιάσει θέση σε καλό σημείο μπροστά από τους δύο προέδρους, που εμπόδισε την είσοδο ενός Αμερικανού ηχολήπτη στον χώρο.

Φωτογραφία από τη στιγμή που επικράτησε το «χάος»

Scene from the fracas earlier at the Biden-Putin summit here in Geneva, with Russian security forces pushing me out while President Biden looks on



Photo: @b_smialowski pic.twitter.com/STkXXXhvU6