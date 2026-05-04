Οι Συμπρόεδροι της Ομάδας Φίλων για την “Προστασία των Δημοσιογράφων” , Ελλάδα, Γαλλία και Λιθουανία, σε κοινή δήλωση τους με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Ελευθερία του Τύπου επαναβεβαιώνουν «την αταλάντευτη δέσμευση τους στην ελευθερία της έκφρασης» και υπογραμμίζουν ότι «τα ελεύθερα, ανεξάρτητα και πλουραλιστικά μέσα ενημέρωσης αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της ειρήνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βιώσιμης ανάπτυξης».

Προειδοποιούν ότι «η παγκόσμια ελευθερία της έκφρασης συνεχίζει να υποχωρεί», ενώ οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν «όλο και πιο σύνθετες και αλληλένδετες απειλές και επιθέσεις, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού», συμπεριλαμβανομένων «ένοπλων συγκρούσεων, εκτεταμένης παραπληροφόρησης και παραπλανητικής πληροφόρησης, συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών» και τεχνολογικών μεταβολών.

Στη δήλωσή τους «καταδικάζουν απερίφραστα όλες τις παραβιάσεις» κατά των δημοσιογράφων, αναφέροντας «δολοφονίες, επιθέσεις, αυθαίρετες κρατήσεις, εξαναγκαστικές εξαφανίσεις, εκφοβισμό, βασανιστήρια και παρενόχληση», και επισημαίνουν «τη διαρκή ατιμωρησία», τονίζοντας ότι «η συντριπτική πλειονότητα των εγκλημάτων παραμένει ατιμώρητη». Καλούν επίσης για «αποτελεσματική εφαρμογή» του Σχεδίου Δράσης του ΟΗΕ και υπογραμμίζουν ότι η λογοδοσία «αποτελεί υποχρέωση βάσει του διεθνούς δικαίου».

Παράλληλα, εκφράζουν ανησυχία για «τα αυταρχικά καθεστώτα που υπονομεύουν την ελευθερία του Τύπου παγκοσμίως» μέσω «λογοκρισίας, ποινικοποίησης της δημοσιογραφίας… και συστηματικών περιορισμών των ανεξάρτητων μέσων», ζητώντας «την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των δημοσιογράφων που έχουν συλληφθεί ή κρατούνται παράνομα».

Σε καταστάσεις σύγκρουσης, τονίζουν ότι «οι δημοσιογράφοι πρέπει να γίνονται σεβαστοί και να προστατεύονται ως άμαχοι», καταδικάζοντας «τις σκόπιμες και στοχευμένες επιθέσεις» και τους περιορισμούς που «παρεμποδίζουν σοβαρά την ελεύθερη και ανεξάρτητη ενημέρωση».

Η δήλωση αναδεικνύει επίσης «την αύξηση της έμφυλης βίας και της μισογυνικής ρητορικής μίσους κατά των γυναικών δημοσιογράφων» και συνδέει το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ελευθερία του Τύπου 2026 «Διαμορφώνοντας ένα μέλλον σε ειρήνη» με τον ρόλο των «αξιόπιστων, ποικιλόμορφων και χωρίς αποκλεισμούς οικοσυστημάτων πληροφόρησης».

Κλείνοντας, οι τρεις χώρες σημειώνουν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες «παρουσιάζουν τόσο ευκαιρίες όσο και κινδύνους», καλώντας για «πλαίσια διακυβέρνησης βασισμένα στα ανθρώπινα δικαιώματα» και επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση ώστε η δημοσιογραφία να παραμείνει «δύναμη για την ειρήνη, τη δημοκρατία, την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη».