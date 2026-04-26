Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επιστρέφει στο Ισλαμαμπάντ από το Ομάν, όπου είχε συνομιλίες με τον ηγέτη της χώρας, Χαΐθάμ μπιν Ταρίκ αλ Σαΐντ.

Στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκε η ασφάλεια στο Στενό του Ορμούζ, με την ιρανική πλευρά να προτείνει τη δημιουργία ενός περιφερειακού πλαισίου ασφάλειας, χωρίς ξένη ανάμειξη, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Σημειώνεται πως την προηγούμενη ημέρα είχε επαφές με πακιστανούς αξιωματούχους, τις οποίες χαρακτήρισε «εποικοδομητικές», ενώ επόμενος σταθμός του αναμένεται να είναι η Μόσχα.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ακύρωση του ταξιδιού Αμερικανών διαπραγματευτών στο Πακιστάν, υποστηρίζοντας ότι οι ιρανικές προτάσεις δεν δικαιολογούν ένα τόσο πολύωρο και δαπανηρό ταξίδι. «Το Ιράν πρόσφερε πολλά, αλλά όχι αρκετά», ανέφερε χαρακτηριστικά.