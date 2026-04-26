Νέες εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της ένοπλης επίθεσης στην Ουάσιγκτον, στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, καθώς ο υπηρεσιακός Υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, δήλωσε πως πιστεύει ότι ο συλληφθείς είχε ως στόχο αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, ενώ δεν συνεργάζεται με τους ανακριτές.

«Φαίνεται ότι πραγματικά είχε βάλει στόχο πρόσωπα που δουλεύουν στην κυβέρνηση, πιθανόν και τον Πρόεδρο», δήλωσε ο Μπλανς στην εκπομπή Meet the Press του NBC News και πρόσθεσε ότι ο 31χρονος δάσκαλος ταξίδεψε όπως φαίνεται με τρένο από το Λος ‘Αντζελες στο Σικάγο και στην συνέχεια στην Ουάσιγκτον.

Κατηγορίες θα ασκηθούν από ομοσπονδιακό δικαστήριο αύριο εναντίον του, για επίθεση κατά ομοσπονδιακού πράκτορα και χρήση πυροβόλου όπλου, με στόχο την δολοφονία ομοσπονδιακού πράκτορα, είπε.

Ο ύποπτος δεν συνεργάζεται με τους ανακριτές, σύμφωνα με τον Μπλανς. Ο υπηρεσιακός Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε, επίσης, ότι πιστεύει πως ο βασιλιάς Κάρολος θα είναι ασφαλής για την επίσκεψή του από αύριο στις ΗΠΑ.

Δείτε το βίντεο με την ένοπλη επίθεση που αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ:

Ο 31χρονος δάσκαλος είχε νόμιμα όπλα

Ο άνδρας που συνελήφθη για τους πυροβολισμούς ταυτοποιήθηκε από έναν αξιωματούχο των Αρχών, ως ο Κόουλ Τόμας Άλεν, ένας άνδρας από την περιοχή του Λος Άντζελες ο οποίος, όπως φαίνεται σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, είναι απόφοιτος του Caltech, εργάζεται ως δάσκαλος μερικής απασχόλησης, και είναι δημιουργός ηλεκτρονικών παιγνιδιών.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Άλεν, ηλικίας περίπου 31 ετών, είναι κάτοικος του Τόρανς, μιας παραλιακής πόλης της Καλιφόρνια, στην περιφέρεια του Σάουθ Μπέι, που βρίσκεται κοντά στο Λος Άντζελες και συνορεύει με την περιφέρεια Σάντα Μόνικα Μπέι.

Ο συλληφθείς αγόρασε δύο όπλα νόμιμα το 2023 και το 2025, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο CNN.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο ύποπτος δεν είχε καταγραφεί στα Αρχεία, πριν από τον πυροβολισμό. Στο πλαίσιο του συνήθους πρωτοκόλλου ασφαλείας, όλα τα ονόματα των ατόμων που διέμεναν στο ξενοδοχείο ελέγχθηκαν στις κυβερνητικές βάσεις δεδομένων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια

Ο Άλεν τέθηκε υπό κράτηση αφού «όρμησε» μέσα από το σημείο ελέγχου ασφαλείας και προσπέρασε τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στην είσοδο του χώρου, σύμφωνα με τις Αρχές.

Πλάνα από κάμερες ασφαλείας τον δείχνουν να τρέχει μέσα από τους ανιχνευτές μετάλλων, την ώρα που οι αστυνομικοί σπεύδουν προς το μέρος του με προτεταμένα όπλα. Ο δράστης δεν τραυματίστηκε από τα πυρά, ωστόσο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλά μαχαίρια.

Το γεγονός ότι ο δράστης κατάφερε να πλησιάσει τόσο πολύ την αίθουσα της δεξίωσης σχολιάζεται εκτενώς στα social media, με πολλούς να αναρωτιούνται αν υπήρχε κάποιο κενό στα μέτρα ασφαλείας του χώρου, το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο Άλεν.

Δημοσιογράφος του BBC που ήταν παρών στην εκδήλωση, και περιέγραψε την εμπειρία του, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα μέτρα ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι, παρά τον αποκλεισμό των δρόμων γύρω από το ξενοδοχείο, οι έλεγχοι στην είσοδο ήταν περιορισμένοι:

«Ο άνδρας στην είσοδο περιορίστηκε σε μια επιφανειακή ματιά στο εισιτήριό μου, από απόσταση περίπου δύο μέτρων. Κατεβήκαμε με το ασανσέρ στην αίθουσα, όπου ένας πράκτορας με έλεγξε με ανιχνευτή μετάλλων, χωρίς όμως να δώσει ιδιαίτερη σημασία στα ηχητικά σήματα που ακούγονταν όταν σκάναρε την τσέπη του σακακιού μου. Δεν μου ζήτησαν να αδειάσω τα προσωπικά μου αντικείμενα. Συνολικά, τα μέτρα ασφαλείας θύμιζαν μια τυπική δεξίωση της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, χωρίς την παρουσία εν ενεργεία Προέδρου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι εντόπισαν οι Αρχές στα γραπτά σημειώματα του φερόμενου δράστη

Τα γραπτά σημειώματα του φερόμενου δράστη εξετάζουν οι Αρχές, στο πλαίσιο της έρευνάς του για την εξακρίβωση του κινήτρου της επίθεσης.

Σύμφωνα με το CBS πρόκειται για γραπτά σε χαρτί που βρέθηκαν στο ξενοδοχείο.

Όπως αναφέρουν αξιωματούχοι, τα γραπτά του υπόπτου αναφέρουν ότι ήθελε να στοχεύσει συγκεκριμένα αξιωματούχους της Αμερικανικής Κυβέρνησης.

Οι Αρχές εντόπισαν ακόμη «αντι-Τραμπ και αντι-χριστιανική ρητορική» στους λογαριασμούς του υπόπτου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε αξιωματούχος στο CBS.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν από το Torrance της Καλιφόρνιας, όπως ονομάζεται ο ύποπτος, έστειλε ορισμένα από τα γραπτά του σε μέλη της οικογένειάς του πριν από την επίθεση, και ένα από αυτά ειδοποίησε την αστυνομία. Τα γραπτά που στάλθηκαν στα μέλη της οικογένειάς του φαίνεται πως δεν ανέφεραν συγκεκριμένα το «Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου» (White House Correspondents’ Dinner).

Mέλος της οικογένειας του 31χρονου φερόμενου δράστη, από το οποίο πήραν κατάθεση οι Αρχές, δήλωσε ότι ο Άλεν έκανε ριζοσπαστικές δηλώσεις και αναφερόταν συνεχώς σε ένα σχέδιο να κάνει «κάτι» για να διορθώσει τα προβλήματα του σημερινού κόσμου.

Τα μέλη της οικογένειας του Άλεν είπαν στους ερευνητές ότι πήγαινε τακτικά στο σκοπευτήριο, για να εκπαιδευτεί με τα πυροβόλα όπλα του.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι ο Άλεν ήταν μέλος μιας ομάδας με την ονομασία «The Wide Awakes» και είχε συμμετάσχει σε μια διαμαρτυρία «No Kings» στην Καλιφόρνια.