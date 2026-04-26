Ταυτοποιήθηκε ως ο Κόουλ Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνιας, φερόμενος ως δράστης της ένοπλης επίθεσης στην Ουάσινγκτον, τα ξημερώματα της Κυριακής (26/4). Ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχους του Τραμπ. Ο Κόουλ ήταν υποστηρικτής των Δημοκρατικών, δωρίζοντας και ένα συμβολικό ποσό στην προεκλογική εκστρατεία της Καμάλα Χάρις τον Οκτώβριο του 2024. Ο Αμερικανός πρόεδρος τον χαρακτήρισε πιθανό «μοναχικό λύκο, τρελό» που «έδειχνε αρκετά σκοτεινός».

«Ήθελα να πυροβολήσω αξιωματούχους του Τραμπ»

Ο Κόουλ Άλεν, μετά τη σύλληψή του, είπε στους αστυνομικούς ότι ήθελε να πυροβολήσει αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, όπως μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο δύο πηγές. Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι οι ερευνητές πιστεύουν πως ο Κόουλ Άλεν ήταν φιλοξενούμενος στο ξενοδοχείο Hilton.

Ο δράστης θα οδηγηθεί αύριο, Δευτέρα, ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπως ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Σε βάρος του θα απαγγελθούν δύο κατηγορίες: η πρώτη για χρήση πυροβόλου όπλου σε βίαιο έγκλημα και η δεύτερη για την επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα με επικίνδυνο όπλο, διευκρίνισε η εισαγγελέας της αμερικανικής πρωτεύουσας Τζανίν Πίρο.

Δείτε βίντεο με τον φερόμενο ως δράστη

Ποιος είναι ο φερόμενος ως δράστης της ένοπλης επίθεσης στην Ουάσινγκτον – Το προφίλ του Κόουλ Άλεν

Ένα προφίλ στο LinkedIn με το όνομα και τη φωτογραφία του τον παρουσίαζε ως καθηγητή στην εταιρεία φροντιστηριακής εκπαίδευσης C2 Education. Μάλιστα η εταιρεία φαίνεται να του είχε απονείμει τον τίτλο «καθηγητής του μήνα» τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Άλεν αποφοίτησε από το California Institute of Technology το 2017 με πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού, σύμφωνα με το ίδιο προφίλ. Όπως αναφέρεται είναι «πτυχιούχος μηχανολόγος και επιστήμονας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εμπειρικός ανεξάρτητος δημιουργός ηλεκτρονικών παιγνιδιών και εκ γενετής δάσκαλος».

Σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία, στο προφίλ φαίνεται ότι έχει εργασθεί τα αρκετά τελευταία χρόνια ως δάσκαλος μερικής απασχόλησης για τη C2 Education και ως αυτοαπασχολούμενος δημιουργός ηλεκτρονικών παιγνιδιών. Είχε προηγουμένως εργασθεί ως μηχανολόγος για μια εταιρεία με την ονομασία IJK Controls στη Νότια Πασαντίνα και για ένα χρόνο πριν απ’ αυτό ως μέλος του διδακτικού προσωπικού στο Caltech.

Στο προφίλ περιλαμβάνεται επίσης άρθρο τοπικής εφημερίδας «για ένα διαγωνισμό ρομποτικής που κέρδισε η ομάδα μου» το 2016 στο Caltech. Κάτω από τη ρουμπρίκα «Σκοποί που υποστηρίζω» στο προφίλ του, αναφέρει μόνο «Επιστήμη και Τεχνολογία».

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, ήταν υποστηρικτής των Δημοκρατικών, δωρίζοντας και ένα συμβολικό ποσό στην προεκλογική εκστρατεία της Καμάλα Χάρις τον Οκτώβριο του 2024.

Σημειώνεται ότι ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε, με τη σφαίρα να χτυπά το αλεξίσφαιρο γιλέκο του. «Ήταν οπλισμένος με καραμπίνα, πιστόλι και πολλαπλά μαχαίρια καθώς έτρεχε προς το σημείο ελέγχου», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον Τζέφρι Κάρολ. «Φαίνεται πως πρόκειται για έναν μεμονωμένο δράστη», πρόσθεσε. «Δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος».

Πράκτορες της ομοσπονδιακής αστυνομίας εθεάθησαν αργότερα να κάνουν έφοδο στην κατοικία του στο Τόρανς.

Τραμπ: «Νόμιζα ότι έπεσε ένας δίσκος – Θα διοργανώθει εκ νέου το δείπνο»

Ο Τραμπ, ο οποίος «ανέβασε» βίντεο με τη στιγμή που ο φερόμενος ως δράστης άνοιξε πυρ, παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο λίγο μετά το περιστατικό, μαζί με την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, η οποία φάνηκε συγκινημένη όταν ο σύζυγός της αναφέρθηκε σε προηγούμενες απόπειρες δολοφονίας.

Δείτε το βίντεο

«Υπήρξε μεγάλη αλληλεγγύη και ενότητα», είπε ο πρόεδρος. «Εντυπωσιάστηκα πολύ». Δήλωσε επίσης ότι σκοπεύει να διοργανώσει εκ νέου το δείπνο μέσα σε 30 ημέρες και να αναθεωρήσει την ομιλία του.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι άκουσε τους πυροβολισμούς αλλά δεν αντιλήφθηκε αμέσως τον κίνδυνο. «Άκουσα έναν θόρυβο και νόμιζα ότι έπεσε ένας δίσκος», είπε. «Ελπίζαμε να ήταν δίσκος». Το ξενοδοχείο Hilton της Ουάσινγκτον, όπου παρετίθετο το δείπνο που ματαιώθηκε, «δεν είναι ένα ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο», επέκρινε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο αναγνώρισε ότι ο μηχανισμός ασφαλείας «ήταν πολύ ασφαλής», λέγοντας ότι τα μέλη της ασφάλειας σταμάτησαν τον ένοπλο πριν μπει στη μεγάλη αίθουσα της δεξίωσης στην οποία βρισκόταν ο ίδιος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όπως και οι υπόλοιποι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τον χώρο και λίγο αργότερα ανακοινώθηκε η σύλληψη του δράστη. Σε βίντεο φαίνεται ο πρόεδρος Τραμπ καθισμένος στο τιμητικό τραπέζι μαζί, μεταξύ άλλων, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και την εκπρόσωπό του Καρολάιν Λέβιτ, καθώς και δημοσιογράφους, ενώ ακούγονται κρότοι που αρχικά δεν προκαλούν καμιά αντίδραση. Μόνο μερικά δευτερόλεπτα αργότερα οι προσκεκλημένοι φαίνονται να συνειδητοποιούν πως υπάρχει περιστατικό, με την αγωνία να διαγράφεται εμφανώς στο πρόσωπο της Μελάνια Τραμπ.

Δείτε βίντεο από την απομάκρυνση Τραμπ – Βανς